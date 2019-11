Nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e donne, che eccezionalmente questa settimana va in onda anche il giovedì. Nella puntata di oggi, 28 novembre, proseguirà la conoscenza di Juan Luis con le cinque signore accorse in studio esclusivamente per lui. In conclusione spazio alla sfilata, dove le dame saranno impegnate in passerella con il tema "Party per due".

Uomini e Donne: per Juan Luis arrivano cinque dame

Proseguono le vicende delle dame e dei cavalieri del dating show più famoso d'Italia.

La puntata di ieri è terminata con l'arrivo di ben cinque signore, pronte per corteggiare Juan Luis: deciderà di mantenerle o di mandarle a casa?

Intanto il parterre femminile sarà impegnato con la sfilata a tema "Party per due". Nella lista delle modelle ci saranno, tra le altre, Veronica, Valentina M., Barbara, Ida, Valentina F., Valentina e ovviamente Gemma. Quest'ultima sfilerà in vestaglia per il suo Juan Luis e come al solito non mancherà il commento di Tina, che la definirà "da mille e una notte".

Scontro anche tra Valentina e Valentina F., in merito alla frequentazione che entrambe hanno avuto con Simone. Voleranno parole grosse, al punto tale che Valentina F. dirà all'altra: "Ti rosica perché sei stata scaricata". Quale sarà la reazione di Valentina? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.