Domenica 3 novembre tornerà l'appuntamento con 'Domenica In', il contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1. Alla conduzione, come sempre, Mara Venier. Fra gli ospiti vi sarà il vincitore dell'ultima edizione di 'Amici' Alberto Urso; Alberto doveva essere ospite di Mara Venier già lo scorso settembre, ma la sua ospitata venne bloccata dalla Rai (proprio come accaduto con Pamela Prati nella scorsa settimana).

'Domenica In': questa volta Alberto dovrebbe esserci davvero

Era lo scorso 29 settembre quando Alberto Urso avrebbe dovuto partecipare come ospite a una puntata di 'Domenica In'.

Tuttavia l'ospitata del cantante, divenuto celebre per aver vinto l'edizione numero 18 di Amici (il celebre talent di Canale 5), all'epoca era stata bloccata dalla stessa RAI; per quanto non vi sia mai stata l'ufficialità, pare che all'epoca tale ospitata non andò in porto a causa del fatto che Alberto fosse presenza fissa nel cast di 'Amici Celebrities' e la Rai non avrebbe voluto dare spazio a un programma della concorrenza.

A confermare tale ipotesi sembra essere proprio l'ospitata del 3 novembre: 'Amici celebrities' è infatti finito e dunque il problema del pubblicizzare la concorrenza non esiste più. Nel corso dell'intervista con Mara, Alberto presenterà il suo nuovo album intitolato 'Il Sole ad Est', uscito lo scorso 31 ottobre, e parlerà anche del suo primo tour che si è da poco concluso.

'Domenica In': i momenti di divertimento affidati a Massimo Boldi e ai 'Maledetti Amici'

Ma Alberto Urso non sarà l'unico ospite che vedremo nelle tre ore e mezza di trasmissione; tanti infatti saranno gli ospiti che vedremo nel corso della puntata.

Ci si aspetta grandi risate grazie all'intervista che Mara Venier farà a Massimo Boldi: il comico ha 74 anni e recentemente è finito su tutti i giornali a causa di una nuova relazione sentimentale con una ragazza di 34 anni più giovane di lui. È probabile che questo tema venga affrontato nel corso dell'intervista, dove si parlerà anche dei progetti futuri dell'attore. Un altro momento che promette grandi risate è quello dell'incontro tra 'Zia Mara' e i cosiddetti 'Maledetti Amici'; Sergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo saranno nuovamente ospiti di 'Domenica In' e parleranno del loro programma in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 2.

Nel corso della lunga diretta, poi, si canterà grazie a Paola Turci; la cantante sarà infatti ospite della puntata del 3 novembre di 'Domenica In'. Infine, Mara Venier intervisterà anche Massimo Gramellini: il giornalista del 'Corriere della Sera' presenterà il suo nuovo libro 'Prima che tu venga al mondo'.

L'appuntamento con 'Domenica In' è per domenica 3 novembre in diretta dalle 14:00 su Rai 1 e in streaming su Rai Play.