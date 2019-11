Domenica 10 novembre tornerà su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In, il contenitore della domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. Dopo il successo di ascolti della scorsa settimana (2,8 milioni di spettatori per uno share intorno al 16%), 'Zia Mara' cercherà di ripetersi e per farlo guarda ancora in casa Mediaset. Se nella scorsa settimana l'ospite più atteso era Alberto Urso (cantante e vincitore di Amici), questa settimana uno degli ospiti più attesi sarà Giordana Angi, la seconda classificata nell'ultima edizione di Amici.

Per Giordana Angi sarà la prima volta a Domenica In

L'ospitata di Giordana sarà l'occasione per ripercorrere gli ultimi mesi che le hanno letteralmente cambiato la vita. Tutto è iniziato grazie ad Amici, dove si classificò seconda dietro ad Alberto Urso. Il suo primo singolo (intitolato Casa) è diventato subito un successo ed è stato certificato con il disco d'oro; stesso risultato ha ottenuto anche il suo primo disco, uscito ad aprile ed intitolato anch'esso Casa.

Ma Giordana ha dimostrato di essere una grande artista non solo con il microfono in mano, bensì anche come autrice: ha infatti scritto ben 4 canzoni dell'ultimo album di Tiziano Ferro. Infine, l'11 ottobre è uscito l'ultimo album della cantante, intitolato 'Voglio essere tua'; dopo poche settimane dall'uscita, il disco è già al primo posto delle classifiche. Un vero e proprio exploit, dunque, che potrebbe portarla direttamente sul palco del Festival di Sanremo [VIDEO]: nelle ultime settimane, infatti, il nome di Giordana è uno dei nomi che le indiscrezioni vorrebbero come concorrente del prossimo Festival. Durante l'ospitata di domenica, Giordana potrebbe anche dare maggiori informazioni in questo senso.

Non solo Giordana: a Domenica In ci saranno molti altri ospiti

Giordana non sarà l'unica ospite prevista nelle tre ore e mezza di spettacolo; da Mara Venier, infatti, è atteso come ospite il grande attore Alessio Boni, che abbiamo potuto vedere all'opera nella fiction da poco conclusa 'La strada di Casa'. Alessio sta per tornare in onda con il film tv 'Enrico Piaggio-Un sogno italiano', in cui interpreterà il "padre" della vespa.

Altro ospite atteso anche Christian de Sica, che parlerà del suo ultimo lavoro "Sono solo fantasmi", in cui verrà rivisitato un classico del cinema come "Ghostbusters". Infine, spazio anche alla musica con due grandissimi artisti della musica nazionale: saranno ospiti Patty Pravo e Fabrizio Moro. La prima ripercorrerà la sua grandissima carriera, mentre il secondo presenterà il suo tour "Figli di nessuno" che attraverserà i teatri di tutta Italia.

L'appuntamento è per le 14:00 su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.