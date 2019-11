Nella puntata di ieri venerdì 15 novembre di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha svelato le prime anticipazioni di Domenica Live, programma pomeridiano di Canale 5. Stando a quanto rivelato dalla stessa D'Urso, ci saranno tanti ospiti che renderanno scoppiettante ed interessante la puntata di domenica 17 novembre. Infatti, in studio non potranno mancare Kikò Nalli che dirà la sua sugli ultimi retroscena del Gossip riguardante la sua fidanzata Ambra e Gaetano Arena, Floriana Secondi, opinionista e vincitrice del Grande Fratello 3 e l'illusionista Giucas Casella.

Barbara D'Urso svela gli argomenti di Domenica Live del 17 novembre

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha rivelato che nella nuova puntata di Domenica Live si discuterà di nuovo del gossip che sostiene che Ambra Lombardo abbia tradito il suo fidanzato Kikò Nalli con Gaetano Arena, quando era a Milano. La conferma di questo tradimento sarebbe custodita all'interno di un filmato che andrà in onda proprio durante la puntata del talk di domenica 17 novembre.

Tale video sarà commentato da Kikò che arriverà in studio in compagnia di due testimoni molto conosciuti, pronti a confermare che la sua fidanzata sia stata ingannata da Gaetano per creare un finto scoop con l'obiettivo di ottenere maggiore visibilità in televisione. OItre a Kikò, ci saranno altri ospiti nella puntata del 17 novembre del programma domenicale di Canale 5, tra cui l'ex gieffina e opinionista Floriana Secondi che dovrà rispondere alle durissime accuse mosse dell'ex compagno Daniele Pompili e il sensitivo Giucas Casella che dovrà calarsi nei panni di Renato Zero, interpretando il suo storico brano Mi vendo.

Pomeriggio 5, la gaffe della conduttrice fa sorridere il pubblico

Barbara D'Urso, mentre svelava le anteprime di Domenica Live, si è resa protagonista di un lapsus. Cos'è accaduto? Nel corso della puntata di ieri venerdì 15 novembre di Pomeriggio 5, la conduttrice partenopea ha dichiarato ai suoi telespettatori di seguirla "domani", quindi nella giornata di oggi 16 novembre. Oggi però essendo sabato, è l'unico giorno della settimana, in cui i programmi della D'Urso non sono in onda.

Resasi conto della gaffe commessa, la presentatrice ha dichiarato: "Scusate, è venerdì. Sapete perché ho detto sabato? Perché il sabato lascio spazio alla mia bravissima amica e collega Silvia Toffanin che fa Verissimo e faccio solo le prove. Quindi, il sabato non lo calcolo". Il lapsus commesso dalla D'Urso, ha fatto sorridere la maggior parte dei telespettatori che si sono scatenati con commenti su Twitter. "Queen assoluta, ti si ama" ha commentato un utente sui social, mostrando tutto il suo affetto e supporto nei confronti della conduttrice.