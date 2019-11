Il film Enrico Piaggio - Un sogno italiano, andrà in onda questa sera, martedì 12 novembre, in prima serata su Rai 1.

Con un cast d'eccezione (Alessio Boni, Enrica Pintore, Violante Placido e Francesco Pannofino, tra gli altri), il film tv ripercorrerà le tappe della vita del grande imprenditore italiano, dai momenti difficili fino al successo della Vespa.

Trama del film sul sogno di Piaggio, su Rai 1 in prima serata: un successo nato da una crisi

La storia di Enrico Piaggio, l'imprenditore che ha inventato la Vespa, sarà raccontata in prima serata da Rai 1, con un film tv di una sola puntata.

Il regista, Umberto Martino, ha voluto sottolineare l'importanza di Piaggio nella storia imprenditoriale italiana, il suo grande impegno e le difficili prove che ha dovuto affrontare.

Nel film di questa sera, la storia parte con una crisi dell'azienda di Pontedera, nel 1945, a cui Enrico Piaggio dovrà far fronte. La fabbrica, che l'imprenditore ha ereditato dal padre, si troverà in un momento critico a causa delle conseguenze della guerra e lui dovrà inventarsi qualcosa per salvare le numerose famiglie che lavorano per lui.

In quel momento di criticità l'uomo penserà ad un prodotto rivoluzionario per risollevare le sorti della sua azienda: un veicolo a due ruote che possa dare agli italiani libertà e facilità di muoversi nel traffico della città: la Vespa. I dodicimila operai, grazie all'intuito di Piaggio, saranno salvi e potranno continuare a lavorare.

Il film tv di Enrico Piaggio ha un cast d'eccezione: da Alessio Boni a Violante Placido, da Enrica Pintore a Bruno Torrisi

Per la realizzazione della nuova invenzione, Enrico chiederà l'aiuto dell'ingegnere Corradino D'Ascanio: i due daranno vita alla Vespa.

Il nuovo mezzo, moderno, agile e adatto a tutti, avrà un enorme successo, diventando il simbolo che rappresenta il Made in Italy nel mondo. Enrico Piaggio troverà anche molte difficoltà nel corso della sua vita, alcuni cercheranno di mettergli i bastoni tra le ruote. Il finanziere Rocchi Battaglia, ad esempio, farà di tutto per riuscire a mettere le mani sull'azienda di successo. Per ostacolare Piaggio, l'uomo farà leva sugli affetti più cari dell'uomo: sua moglie Paola e la figlia della donna, Antonella.

Per questo motivo scenderà in campo la Dark lady Livia, una ex di Enrico Piaggio. Dalla parte dell'imprenditore ci saranno i suoi fedeli collaboratori, tra cui Susanna, l'impiegata che avrà l'idea di lanciare l'immagine della Vespa attraverso un film di successo. Grazie all'intuito e all'impegno di Susanna, la Vespa sarà scelta dal regista William Wyler per il film Vacanze Romane: con questo evento, la Vespa balzerà definitivamente nei successi internazionali.

Nel cast, il protagonista Alessio Boni, reduce dal grande successo de La strada di casa, sarà affiancato da Enrica Pintore, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo di Clelia nella seguitissima soap Il Paradiso delle Signore. Ci saranno anche Violante Placido nel ruolo della dark lady, Bruno Torrisi e Francesco Pannofino.