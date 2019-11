Dopo anni di litigi sembra essere finalmente tornata la pace tra il cantautore Cristiano De Andrè e la figlia Fabrizia De Andrè. Sui social infatti hanno postato una foto che li ritrae sorridenti insieme.

Pace ritrovata tra Cristiano e Fabrizia De André

Fabrizia De Andrè, figlia di Cristiano De Andrè, ha due fratelli, i gemelli Filippo e Francesca, e una sorellastra Alice. In passato la ragazza ha avuto un rapporto molto difficile con il padre ed ora sembra che sia tornato il sereno tra i due.

I due sono stati a pranzo insieme in un caffè di Milano. A dimostrazione della ritrovata pace tra i due è stata pubblicata sui social network una foto che li ritrae insieme sorridenti.

Tanti sono stati i commenti dei fan che hanno voluto gioire con la coppia per la ritrovata serenità famigliare, ma tanti altri messaggi sono rivolti proprio al burrascoso rapporto tra la stessa Fabrizia e sua sorella Francesca, sperando quindi in una nuova riappacificazione.

Tutti sperano che torni il sereno anche con la sorella Francesca De Andrè. In passato hanno sempre avuto un bellissimo rapporto, ultimamente però esso si era incrinato perché Francesca, ora tornata insieme a Giorgio Tambellini, accusa la sorella di averla fatta allontanare durante il Grande Fratello 16 dal suo fidanzato mettendo in atto un piano contro di lei.

Cristiano De Andrè per porre fine a tutti questi litigi ha invitato la figlia Francesca a fare la pace. Ma lei, ospite da Barbara D'urso, ha ribadito che non ha alcuna intenzione di fare pace con lui.

Francesca e Fabrizia De Andrè e il loro difficile rapporto con il padre Cristiano De Andrè

Le figlie di Cristiano De Andrè, sono famose proprio per i loro rapporti burrascosi con il padre. La più famosa delle due è Francesca, nel 2011 ha partecipato all'Isola dei Famosi, è stata modella, showgirl fidanzata per alcuni anni con Daniele Interrante. La sorella Fabrizia è meno famosa lavora come modella al contrario della sorella ha una relazione d'amore stabile e nel 2018 è diventata mamma del piccolo Riccardo.

Entrambe sono spesso ospite in tv il loro argomento principale è il difficile rapporto che hanno con il padre. Fabrizia con molto dolore racconta di quando era in dolce attesa di suo figlio, il padre inizialmente non era contento perché il compagno è un cameriere. Al terzo mese le aveva chiesto di abortire. Fabrizia racconta che il suo rapporto con il padre anche se è stato sempre travagliato ha sempre cercato di andarci d'accordo.

Il padre più volte ha invitato le figlie a riprendere il rapporto tra padre e figlia. Mentre con Fabrizia il rapporto si è riallacciato, con Francesca sono addirittura peggiorato.