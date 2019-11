Sono passati un bel po' di mesi da quando Antonella Fiordelisi ha lasciato Francesco Chiofalo dopo aver scoperto un tradimento. Sul finire dell'estate scorsa, infatti, fecero molto discutere i video con i quali i due ex volti di Temptation Island annunciarono la rottura. Dopo un lungo corteggiamento oggi la ragazza ha deciso di dare un'altra chance a 'Lenticchio'. Lui, in una Stories apparsa sul suo profilo Instagram, ha confermato, non trattenendo le lacrime, di essere tornato con l'amata.

Antonella perdona Francesco: l'annuncio sui social

Era il periodo tra fine agosto e inizio settembre quando Antonella Fiordelisi usò i social network per comunicare ai fan di aver lasciato Francesco Chiofalo: le Stories pubblicate dalla napoletana in quell'occasione, fecero molto discutere perché tanti le percepirono poco spontanee (mentre piangeva, la ragazza fece attenzione a mettere un filtro bellezza).

Nei mesi scorsi si è parlato tanto di questa coppia e dei motivi che li hanno portato ad allontanarsi. Pare che il romano abbia tradito la compagna all'inizio del loro rapporto e che l'amante abbia raccontato tutto sul web.

"Lenticchio" non ha mai accettato la rottura con quella che lui dice essere la donna più importante della sua vita tant'è che ha tentato di tutto pur di ricucire lo strappo che si era venuto a creare tra loro.

Il personal trainer è stato avvistato varie volte nella città dell'ex fidanzata, Salerno, o con dei mazzi di rose rosse oppure con regali da consegnare alla giovane. Fino a poco tempo fa, però, sembrava non fossero serviti a nulla tutti questi tentativi.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 novembre, Francesco ha pubblicato su Instagram una foto dal significato molto importante. Uno scatto nel quale è ritratto mentre bacia Antonella accompagnato da un commento in cui Chiofalo ha annunciato di essere tornato ufficialmente insieme a lei.

Tanti dubbi sulla coppia Chiofalo-Fiordelisi

"Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città, ho capito gli errori fatti e giuro che non li farò più. Mi hai dato questa seconda possibilità e non sbaglierò mai più. Ti amo, sei la cosa più importante della mia vita" - sono queste le parole con le quali Francesco ha confermato di essere tornato a fare coppia con la Fiordelisi.

I due, però, non si sono limitati a questa foto con dedica.

Nelle Instagram Stories di Chiofalo, infatti, sono stati pubblicati dei video girati da Antonella nei quali lui piange ripensando a quello che è successo e per la gioia di essere ancora il fidanzato della schermitrice salernitana.

"Piango per davvero, non riesco a crederci" - dice il romano tra i singhiozzi mentre la sportiva gli accarezza la mano e lo riprende con il cellulare.

Il popolo del web ha sempre avuto dei dubbi sulla sincerità dei due.

Nei mesi scorsi, infatti, sono circolate varie indiscrezioni su un possibile accordo stipulato dagli ex volti di Temptation Island. Si vociferava, infatti, che "Lenticchio" e la Fiordelisi non si fossero mai veramente lasciati e che quella mostrata sui social in questo periodo altro non era che una messa in scena per far parlare di loro.