Mercoledì 27 novembre sbarcherà nei Cinema italiani "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle", il tanto richiesto sequel targato Disney, diretto dal duo Chris Buck e Jennifer Lee, sulla sceneggiatura di Allison Schroeder. In queste settimane di attesa, molti fra i fan si domandano cosa succederà ai beniamini della favola targata Disney più amata negli ultimi anni.

Frozen 2, è attesa per l'uscita al cinema

Frozen 2 sarà un lungometraggio più articolato rispetto al primo, con una storia più elaborata e una grafica ancora più accattivante, destinato quindi a diventare il nuovo tormentone per i mesi futuri.

Però molte curiosità si accentuano, anche perché alcune questioni sarebbero rimaste in sospeso in Frozen 1. Cosa farà adesso Elsa, che ha scoperto che l'amore è la chiave di tutto? Ci saranno vicende sentimentali al centro della nuova storia? Scoprirà anche Anna di avere dei poteri speciali? Saranno ancora vivi i genitori delle due principesse, magari naufraghi in qualche isola sperduta?

I genitori saranno sicuramente la svolta in questa nuova avventura, poiché Elsa dovrà ripercorrere il suo passato, e si troverà costretta in un viaggio in una foresta incantata, dominata dalle forze della natura che hanno ancora qualcosa in sospeso con la sua famiglia.

E Arendelle si troverà in pericolo minacciata da forze oscure.

Non sembra quindi intrecciarsi alcuna storia d'amore in questo sequel, si tratta piuttosto di un capitolo avventuroso e a tratti drammatico.

La regina di Arendelle, sempre accanto alla sorella Anna, che saprà portare i sentimenti in primo piano, dovrà farsi coraggio e utilizzare tutti i poteri di cui è dotata per poter cacciare i malefici a cui l'intero regno rischia di essere condannato.

In questo viaggio in terre inesplorate, non mancheranno anche incontri con nuovi personaggi singolari, come la coraggiosa Honeymaren e il fratello Ryder, o l'anziana e saggia Yelana, o ancora come il tenente Mattias Destin, imprigionato nella foresta incantata da ben trent'anni, per aver prestato fedele servizio al regno contro popolazioni nemiche, fino alla piccola salamandra Bruni, che sarà subito amata dai più piccini per la sua simpatia e tenerezza.

Mancano pochi giorni e potremo conoscere nei dettagli la storia, per capire chi minaccia il Regno delle due principesse e soprattutto come faranno a farlo tornare all'antico splendore.

Un nuovo poster e i doppiatori italiani

Intanto proprio nella giornata di questo 12 novembre, sulla pagina Facebook ufficiale di Frozen in italiano, è stato diffuso un nuovo poster.

Riguardo ai doppiatori, come già accaduto nel primo capitolo di Frozen, anche questa volta nella versione italiana ci saranno le voci di Serena Autieri per doppiare Elsa, di Serena Rossi per il personaggio di Anna, di Enrico Brignano per Olaf e di Paolo De Santis per Kristoff.

Inoltre ci sarà un brano musicale inedito cantato da Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro, dal titolo “Nell’ignoto”.