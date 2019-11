Continua a tenere banco la vicenda del presunto bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex professoressa siciliana ha ammesso che il bacio non è stato altro che un saluto tra due amici. Kikò Nalli invece, ha sostenuto che lo scatto pubblicato su Diva e Donna sia stata un'immagine estrapolata da un video. Nella giornata di ieri, la Lombardo ha ricevuto delle pesanti accuse da parte dell'ex fidanzata di Gaetano Arena.

Durante lo sfogo, Giulia ha sostenuto che la relazione con l'ex gieffino sia terminata proprio per colpo di Ambra. Inoltre, nel salotto di Pomeriggio Cinque la giovane ha dichiarato che secondo lei, Ambra ha sempre finto nei confronti di Kikò Nalli.

Di fronte a tali affermazioni la destinataria dell'accusa è letteralmente sbottata. Su Instagram, Ambra ha promesso che la vicenda finirà di fronte ad un giudice. Nel messaggio la Lombardo ha rivolto anche una frecciatina a Gaetano Arena: "Io sono stata adescata e imbrogliata da una persona che ritenevo amica".

Gaetano Arena su tutte le furie

Le parole di Ambra Lombardo non sono passate inosservate al diretto interessato. Nel salotto di Pomeriggio Cinque Gaetano Arena nella giornata di ieri, aveva confessato di essere deluso per la presa di posizione da parte della coppia.

Quest'oggi il modello napoletano ha replicato a gran voce alle accuse mosse dalla professoressa. Gaetano ha reagito con una risata alle supposizioni avanzate dalla sua ex coinquilina.

Poi il ventiduenne ha precisato: "Chi mi conosce da anni sa benissimo che per me l'amicizia è sacra e mai tradirei un amica o un amico". Prima di concludere il suo sfogo, Arena ha ipotizzato che ad architettare il pettegolezzo sia stata proprio la sexy professoressa: "Quando ci siamo visti, i posti ed i luoghi li ha scelti lei. Quindi cosa devo pensare? Che ha organizzato tutto lei".

Alex Fiumara contro Kikò Nalli: 'Il bacio è vero'

In seguito alle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, Kikò Nalli ha espresso la sua opinione.

Secondo l'ex marito di Tina Cipollari, la foto del bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano è solo un'immagine estrapolata da un video. A difendere il suo operato è intervenuto l'autore degli scatti.

Alex Fiumara nell'intervista rilasciata a Rocco Fredella per Libero Quotidiano, ha lasciato intendere di voler proseguire per vie legali. Il paparazzo senza troppi giri di parole ha dichiarato che gli scatti non sono stati oggetto di modifiche, al contrario sarebbe in versione integrale e sono stati fatti con una macchina fotografica di alto livello: "Metterò a disposizione delle autorità giudiziarie i dati specifici".

A questo punto non è escluso che i tre protagonisti del servizio siano chiamati per un confronto faccia a faccia.