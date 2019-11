Dopo essere arrivato ad un passo dalla vittoria al GF 16, Gianmarco Onestini ha chiuso l’avventura al Grande Hermano Vip in Spagna. Un percorso nel corso del quale il bolognese è stato al centro di un chiacchierato Gossip con la modella Adara Molinero. Un flirt complicato perché la ventiseienne è legata sentimentalmente a Hugo Sierra ed è madre di un bambino di appena sei mesi. Sia il ventiduenne che l’influencer hanno faticato a tenere a freno le proprie emozioni.

Un feeling speciale che ha diviso i seguaci del reality show spagnolo con Onestini che è finito nel mirino della critica.

Nel corso dell’avventura al Grande Hermano Vip lo studente di Giurisprudenza ha sempre frenato sul suo rapporto con Adara ma subito dopo l’eliminazione Gianmarco ha ammesso di essere innamorato della modella ed è scoppiato in lacrime. Immediato l’intervento del fratello, Luca Onestini, che era ospite in studio e si è scagliato contro il conduttore. “Lo avete costretto a dirlo, si vedeva che gli piaceva”.

Gianmarco ammette di provare sentimenti nei confronti di Adara Molinero

Alta tensione nel corso della puntata del Grande Hermano Vip che ha sancito l’eliminazione di Gianmarco Onestini. Quest’ultimo aveva iniziato l’avventura nel reality spagnolo l’11 settembre e prima di entrare nella casa, a pochi mesi di distanza dall’esperienza nel GF 16 in Italia, aveva riferito che sperava di trovare l’anima gemella nel corso di questo percorso.

In effetti il bolognese si è avvicinato molto ad una delle protagoniste del programma in onda su Telecinco. A stregarlo è stata la modella Adara Molinero. Una relazione complicata visto che la ventiseienne è sposata con un ex concorrente del GH Vip.

La coppia è finita nel mirino di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, e Violeta Mangrinan che aveva espresso perplessità sull’avvicinamento di Gianmarco all’influencer.

Stoccate erano arrivata anche da Ivana Icardi aveva mostrato interesse nei confronti del fratello di Luca Onestini durante l’esperienza nella versione Nip del Grande Fratello.

Luca Onestini contro il conduttore del GH Vip: 'Chiedo rispetto per mio fratello'

Uscito definitivamente dal reality, Gianmarco ha ripercorso la sua esperienza nel Grande Hermano Vip e, incalzato dal conduttore del programma, ha ammesso di essere innamorato di Adara Molinero.

Il ventiduenne non ha trattenuto le lacrime e Luca Onestini, visto il fratello in difficoltà, è intervenuto puntando l’indice contro il presentatore del programma televisivo. “E’ mio fratello, non lo potete trattarlo così. Non lo vedete come sta, chiedo rispetto per lui. Era evidente che gli piaceva”.

Immediata la replica del conduttore del GH Vip che ha riferito di aver affrontato con garbo e rispetto il rapporto che si è creato tra Gianmarco e Adara.

Nel frattempo Hugo Sierra non avrebbe nascosto il proprio malcontento per il comportamento della Molinero al punto da mettere in dubbio il rapporto con la consorte.