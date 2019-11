A pochi giorni dall'ultimo Gossip che è circolato sul suo conto, Giordano Mazzocchi ha rilasciato una dichiarazione molto interessante a riguardo. Ai tanti flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi (da quello con Alessia Prete a quello con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti), il romano non dà alcuna importanza, tant'è che non si affanna né a confermarli né a smentirli. Sono dolci, infine, le parole che l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha avuto per Nilufar Addati, con la quale è rimasto in ottimi rapporti dopo la rottura.

Giordano chiarisce: 'Parlo con tutte le ragazze che voglio'

Rachele Risaliti, Barbara Fumagalli, Alessia Prete e la ex Nilufar Addati: sono queste le donne alle quali è stato accostato Giordano Mazzocchi negli ultimi mesi dai siti e dai settimanali di gossip. Da quando si è lasciato con la tronista di Uomini e Donne, il bel romano non ha ufficializzato nessuna nuova storia d'amore, perciò sono diventati all'ordine del giorno i rumors sul suo conto.

Oggi, venerdì 1 novembre, l'aspirante concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha deciso di rispondere ad alcune domande che i fan gli hanno posto su Instagram: una di queste, verteva proprio sui tanti flirt che gli sono stati attribuiti e che lui non ha mai commentato.

"La maggior parte delle volte sono caz…, quindi posso farmi al massimo una risata", ha fatto sapere l'insegnante di sci a chi gli ha chiesto come mai non smentisce i gossip che lo riguardano.

"Continuerò a parlare con tutte le ragazze che voglio, senza confermare o smentire nulla", ha aggiunto l'ex corteggiatore in merito alle foto che gli sono state fatte di nascosto recentemente mentre era in dolce compagnia.

Il ritrovato rapporto con Nilufar dopo la rottura

Se sui flirt che gli sono stati attribuiti non si è dilungato più di tanto perché non li ritiene importanti, è sulla sua ultima fidanzata ufficiale che Giordano ha speso delle belle parole oggi sui social network.

Ad un fan che gli ha chiesto se è contento dei successi professionali che sta ottenendo Nilufar di recente, Mazzocchi ha risposto: "Sono super felice. Ogni volta che ci incontriamo, glielo ribadisco sempre".

Per fare da sfondo a questa tenera risposta, il romano ha scelto la locandina che vede la Addati fare da testimonial di un importante brand di cosmetici.

Che tra i due ex di Uomini e Donne ci fosse ancora un legame di stima e affetto, lo aveva confermato anche la napoletana in un'intervista che ha rilasciato di recente in radio.

Oltre a smentire il chiacchierato ritorno di fiamma con Giordano, Nilufar ha fatto sapere di avere ancora con lui un rapporto civile, tant'è che vengono spesso visti nella stessa comitiva di amici a Milano.