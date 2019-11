Grandissimo spavento ieri sera per tutti i fan dell'attore Giorgio Tirabassi, il quale è stato colpito da un malore mentre era impegnato con la presentazione del suo film 'Il grande salto' nell'Aquilano. La notizia ha fatto subito il giro del web e della rete ed è stata riportata da tutte le testate giornalistiche, le quali hanno parlato di un infarto che avrebbe colpito il celebre attore e, in un primo momento, si parlava di una situazione medica anche abbastanza grave.

Per fortuna, però, le ultime notizie di questa mattina rivelano che il quadro clinico di Tirabassi non sarebbe più così preoccupante e l'attore al momento non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Malore per Giorgio Tirabassi: sarebbe stato colpito da un infarto

La drammatica notizia del malore che ha colpito Giorgio Tirabassi si è diffusa nella serata di ieri. L'attore si trovava a Civitella Alfedena per la presentazione ufficiale del nuovo film quando ad un certo punto è stato colto da un malore.

Fonti sanitarie in un primo momento hanno definito 'seria' la situazione dell'attore e si è parlato di un infarto che lo avrebbe colpito.

Tuttavia, qualche ora più tardi, si sono cominciate a diffondere delle notizie secondo il quale l'attore non sarebbe più in pericolo di vita anche se fondamentali saranno le prossime ore per stabilire con esattezza cosa sia successo e quali siano state le conseguenze di questo malore.

Al momento, infatti, Giorgio Tirabassi resta ricoverato in osservazione dopo essere stato curato dai medici che lo hanno soccorso tempestivamente al suo arrivo in ospedale. L'attore è cosciente e ha cercato anche di parlare al telefono con tutti i suoi cari.

I fan si stringono intorno a Tirabassi: 'Non mollare'

Tirabassi, inoltre, si è anche scusato con il pubblico che ieri sera nell'Aquilano aveva riempito la sala per vedere la prima del suo film e per incontrarlo, prima che accadesse questo spiacevole episodio.

A questo punto, quindi, si attende il bollettino medico ufficiale, il quale servirà per capire quali sono state le conseguenze di questo probabile infarto che ha colpito l'attore.

Immediata la reazione dei tantissimi fan di Giorgio Tirabassi, che in questi anni ha raggiunto l'apice della popolarità grazie al ruolo del commissario Ardenzi nella fiction Distretto di Polizia. Successivamente, però, lo abbiamo visto anche in altre fiction di grande importanza come nel caso di Paolo Borsellino oppure la fiction Rai, L'Aquila - Grandi speranze.

I fan sui social hanno voluto mandare il loro 'in bocca al lupo' all'attore, chiedendogli di non mollare e soprattutto di non fare brutti scherzi, dato che lo aspettano ancora in altre fiction e film.