Nelle ultime ore, si stava facendo largo sul web una notizia del tutto inaspettata: Giulia De Lellis sarebbe stata tra le candidate al ruolo di valletta del prossimo Festival di Sanremo. Stando a quello che racconta Dagospia, i vertici Rai avrebbero detto "no" alla proposta avanzata da Francesco Facchinetti sulla sua "assistita". A contendersi un posto al fianco di Amadeus, attualmente sono Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Monica Bellucci.

Facchinetti propone la De Lellis per Sanremo 2020

Giulia De Lellis valletta del Festival di Sanremo?

Stando ai rumors che si rincorrono in rete nelle ultime ore, sembra proprio che il manager dell'influencer ci abbia fatto più di un pensierino su questa allettante opportunità. Il blog di Roberto D'Agostino, in particolare, sostiene che la romana sarebbe stata proposta da Francesco Facchinetti per il ruolo di co-conduttrice della kermesse che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020.

Neppure il tempo di fantasticare su questa ipotesi, che i fan della giovane hanno ricevuto una doccia fredda: pare che i vertici Rai abbiano risposto con un secco "no, grazie" alla trattativa avanzata dall'imprenditore che gestisce la carriera della 23enne.

La bella Giulia, dunque, non affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston tra un paio di mesi: il presentatore, infatti, non ha ancora ufficializzato i nomi delle donne che comporranno il cast che starebbe prendendo forma proprio in questi giorni.

Niccolò Presta smentisce 'Chi': Lorella Boccia non andrà a Sanremo

Stando alle ultime indiscrezioni che sono arrivate all'orecchio di scrive per Dagospia, a contendersi l'ambito ruolo di valletta per il prossimo Festival di Sanremo, al momento sono: Diletta Leotta (pare la più vicina alla firma del contratto), Chiara Ferragni (che in un'intervista ha detto che non può rilasciare dichiarazioni in merito a questa possibile esperienza in Tv) e Monica Bellucci.

Di recente, la rivista "Chi" ha dato una notizia molto interessante su questo argomento: accanto alla bionda giornalista sportiva, si dice che potrà esserci una tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Il settimanale di Gossip, inoltre, ha fatto sapere che entrambe le showgirl sono seguite dal manager Lucio Presta, che starebbe facendo di tutto per far sì che almeno una di loro ricopra i panni della valletta mora all'Ariston a febbraio.

Niccolò Presta, marito della ballerina di Amici, nelle scorse ore ha usato i social network per smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento della moglie con la kermesse di Rai 1: la napoletana, infatti, dovrebbe restare alla guida del daytime del talent-show su Real Time fino alla prossima primavera.