Giulia De Lellis continua ad essere al centro dell'attenzione del mondo del gossip: nella mattinata di sabato 9 novembre l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha dato il buongiorno ai suoi fan con una serie di Instagram Story dal tono polemico. L'influencer, senza far riferimento ad una o più persone in particolare, ha affermato di essere a conoscenza di alcune informazioni che, se rivelate, potrebbero addirittura avere il potere di rovinare famiglie.

Giulia, però, ha voluto precisare che in ogni caso non ha alcuna intenzione di rivelare di cosa si tratti nei particolari, ma i diretti interessati sanno di essere loro la parte in causa.

Giulia: 'Sanno di cosa sto parlando'

"Devo stare zitta perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti", ha affermato Giulia in tono polemico ma con tutta l'intenzione di zittire tutti coloro che parlano di lei mentre lei, invece, è impegnata ad occuparsi solo dei suoi affari.

Non è ben chiaro a chi si rivolga la De Lellis in questa circostanza, ma nelle ultime ore molti sono i fatti di gossip che l'hanno vista protagonista suo malgrado. Non ultimo il caso dell'attacco dell'ex tronista Valentina Dallari [VIDEO], che l'ha aspramente criticata per lacune sue frasi circa le donne curvy.

"Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando" ha poi aggiunto l'influencer che ci ha tenuto a precisare che non ha alcuna voglia di polemizzare per cui continuerà a tacere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

In seguito è arrivato anche l'affondo della De Lellis: "Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante". In questa maniera l'influencer ha dato una stoccata alle 'rivali', ironizzando che comunque per lei è un onore essere d'esempio a tutti.

L'avvertimento della De Lellis

La giovane non ha mancato di criticare chi prova ad imitarla e riesce a fare solo brutte figure, invitando comunque tutti a non mollare mai.

Ma se è vero che ha affermato di non voler creare problemi, Giulia ha precisato che comunque lei è presente e sa tutto, per cui invita a fare attenzione al modo in cui ci si comporta. E mentre il suo ex Andrea Damante si trova a fare i conti con un presunto flirt, prontamente smentito da Nicole Mazzocato, Giulia non le manda di certo a dire e si dimostra ben sicura di se stessa.

Dopo al pubblicazione del suo libro "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", Giulia ha dovuto contrastare molte dicerie, ma mai come questa mattina è apparsa infastidita e stufa di dover ascoltare e vedere un po' troppo sul suo conto.

Chissà se il segreto sui destinatari del messaggio verrà taciuto o prima o poi i nomi verranno fuori.