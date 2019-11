La Rai ha rifiutato la proposta di Francesco Facchinetti di "arruolare" Giulia De Lellis come valletta del prossimo Festival di Sanremo: è questa la notizia che sta impazzando in rete da un paio di giorni, ovvero da quando Dagospia ha lanciato il rumors che poi Fanpage ha confermato. Ieri sera, in alcune Instagram Stories, l'influencer ha commentato il tutto con ironia, affermando di non sentirsi pronta per un palco importante come l'Ariston.

La verità di Giulia su Sanremo 2020

È da qualche giorno che sul web non si parla d'altro che del accordo non raggiunto tra Francesco Facchinetti e i vertici Rai per il possibile arrivo di Giulia De Lellis al Festival di Sanremo.

Stando a quello che hanno sostenuto siti come Dagospia e Fanpage, gli addetti ai lavori avrebbero elegantemente rifiutato la proposta del manager della romana.

La diretta interessata, dopo un iniziale periodo di silenzio, ha deciso di usare i social network per fare un po' di chiarezza su questa situazione.

Ieri sera, venerdì 30 novembre, l'influencer ha pubblicato alcune Stories su Instagram per smentire a suo modo la notizia che è circolata di recente: con un pizzico d'ironia, dunque, la 23enne ha informato i fan che la sua agenzia non ha mai provato a candidarla al ruolo di valletta della manifestazione canora che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio.

"C'è un gravissimo e grandissimo errore: Francesco non mi ha mai proposta come conduttrice e nessuno ha detto no", ha puntualizzato la giovane sul suo seguitissimo profilo alcune ore fa.

Giulia, poi, ha ironizzato sul fatto che il suo manager avrebbe provato a farla partecipare a Sanremo nelle vesti di cantante, per poter realizzare il suo grande sogno di cantare su un palco importante: ovviamente, la De Lellis scherzava quando ha detto questa cosa.

Carriera in ascesa per Giulia, ma per ora niente Sanremo

Dopo aver fatto dell'ironia sul Gossip che è circolato sul suo conto negli ultimi giorni, Giulia è tornata seria ed ha affermato: "Mi sento troppo giovane per andare a fare la co-conduttrice di Sanremo, non mi sento pronta ancora".

Insomma, stando alla versione che ha dato la diretta interessa, Francesco Facchinetti non si sarebbe mai esposto con i vertici Rai per proporre la sua "assistita" come valletta di Amadeus.

L'esperienza sul palco dell'Ariston, dunque, per la De Lellis è quantomeno rimandata: il successo che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta avendo come scrittrice (il suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" ha fatto registrare il record di vendite), come influencer e anche come attrice ( ha da poco debuttato con una web serie su Witty Tv), non è ancora sufficiente per farle raggiunge l'ambito traguardo di co-condurre il Festival della canzone italiana.