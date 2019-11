Nello studio di Uomini e donne si continua a parlare della coppia composta da Ida e Riccardo i quali, seppur abbiano scelto di tornare insieme e di ridarsi una possibilità, continuano ad essere al centro di accesi dibattiti e discussioni in studio. Nel corso della puntata odierna del trono over abbiamo visto che tra i due si è intromesso anche Armando, il quale ha lasciato intendere che ai tempi della sua frequentazione con la Platano fossero 'andati oltre'.

Parole che non sono piaciute per niente a Gianni Sperti, il quale si è scagliato duramente nei confronti del cavaliere napoletano.

Uomini e donne, Ida e Riccardo ancora in crisi e Armando si intromette tra i due

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelano che le cose tra Ida e Riccardo non stanno andando nel migliore dei modi. La dama, infatti, si lamenta per lo scarso trasporto sentimentale che c'è tra di loro e dalla mancanza di passionalità dopo il ritorno di fiamma assieme.

La Platano nel corso della discussione ha voluto tirare in ballo anche Armando, non avendo gradito il fatto che nei giorni scorsi avesse realizzato delle stories su Instagram dove lasciava intendere che durante la serata trascorsa con Ida ci fosse stato dell'altro. Lui, dopo gli attacchi, ha confermato la sua versione dei fatti, ritenendo che alla fine della serata la Platano fosse felice di aver trascorso del tempo con lui.

Ida ha rincarato così la dose, dicendo che gli aveva consigliato di bere due bicchieri di vino prima di entrare in puntata a U&D, dato che sembrava più simpatico 'da sbronzo'. A quel punto, Armando ha colto la palla al balzo per rinfacciare ad Ida che forse è lei che dovrebbe bere qualche bicchiere di vino in più, con la speranza poi di poter baciare Riccardo, dato che i due continuano a sostenere che manchi la passionalità tra di loro.

Il durissimo attacco di Gianni Sperti contro Armando

Insomma, una situazione decisamente complicata quella che si è venuta a creare nello studio del trono over. Armando ha poi proseguito dicendo: 'Tu non sei stata sola a scherzare, ridere, camminare mano nella mano', tornando così alla serata che avevano trascorso assieme. Questa volta, però, le insinuazioni di Armando hanno fatto perdere la pazienza anche a Gianni Sperti, il quale si è scagliato duramente contro il cavaliere.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, sostiene che Armando Incarnato con le sue dichiarazioni sui social e con quelle in studio abbia voluto far credere che tra lui e Ida ci sia stato dell'altro. 'Non c'è peggior uomo di colui che racconta di essere stato con una donna. Un uomo piccolo così', ha sbottato duramente Sperti.