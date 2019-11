In questo periodo, in Spagna, è in corso una nuova edizione del Gran Hermano VIP. Una bufera, però, si è abbattuta sulla produzione del Reality Show a causa della confessione di una ex concorrente del programma, tale Carlota Prado, la quale ha dichiarato di essere stata abusata fisicamente da un suo ex coinquilino dell’epoca.

La ragazza in questione, profondamente turbata, ha raccontato la terribile esperienza che pare le sia accaduta nel 2017, quando era nel cast del reality show. La cosa che, tuttavia, sta generando parecchio sgomento è il fatto che la ragazza ha accusato la produzione di averla spinta a mantenere il silenzio, per il suo bene e per quello dell'altro concorrente coinvolto.

In attesa che la questione si risolva, gli sponsor hanno deciso di ritirarsi dalla collaborazione nel corso dell'attuale messa in onda del Grande Fratello VIP.

La confessione di Carlota Prado su quanto accaduto al Grand Hermano nel 2017

Un enorme scandalo sta travolgendo la produzione del Grand Hermano. Lo scorso martedì, infatti, è spuntato un video molto interessante in cui si vede l'ex concorrente Carlota Prado parlare in confessionale con un membro della produzione. Nella clip in questione, la ragazza avrebbe raccontato la dinamica dell'ipotetico abuso fisico subito da parte di un suo ex coinquilino, José Maria Lopez.

La ricostruzione dei fatti sembra condurre all'ipotesi secondo la quale la Prado fosse sotto effetto dell'alcol.

Questo, dunque, l'avrebbe spinta a perdere i freni inibitori e lasciarsi andare, controvoglia, ad un rapporto fisico con José. Resasi conto di quanto accaduto, però, la ragazza avrebbe denunciato la cosa alla produzione che, tuttavia, le avrebbe consigliato di mantenere il silenzio per il suo bene e per quello di Lopez.

La decisione degli sponsor e il comunicato della produzione del reality show

Una volta terminata la sua esperienza e trascorso il tempo necessario, però, la ragazza pare abbia deciso di vuotare il sacco raccontando tutto.

Attualmente, infatti, sono in corso delle indagini allo scopo di comprendere come siano andate esattamente le cose e quali siano le responsabilità della produzione Mediaset Spagnola. Nel frattempo, però, molti sponsor che collaborano con il reality show hanno deciso di prendere le distanze da quanto accaduto.

A quanto pare, infatti, diversi marchi si sono voluti dissociare da un programma che, probabilmente, ha tentato di oscurare un presunto atto di violenza fisica. Intanto, Mediaset Espana ha diramato un comunicato per spiegare la sua posizione.

Stando a quanto emerso, la produzione ha ammesso che, nel 2017, un concorrente assunse un comportamento errato nei confronti di quella che all'epoca era la sua fidanzata, ragion per cui fu squalificato. Tuttavia, l'azienda ha smentito le accuse relative al tentativo di occultare un fatto così grave.