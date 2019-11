Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo sta facendo parlare di sé: il modello si è avvicinato molto ad una concorrente che è sposata e madre di un bambino, Adara Molinero. La donna ha iniziato a mettere in discussione persino i suoi sentimenti a causa della nuova amicizia con l'ex gieffino italiano. Il pubblico non ha apprezzato affatto il comportamento di Gianmarco, tanto da chiederne l'espulsione dal gioco. Luca Onestini è intervenuto più volte in difesa del fratello.

Gianmarco al Grande Fratello spagnolo troppo vicino a una donna sposata: il pubblico chiede l'eliminazione

Gianmarco Onestini, ex tentatore di Temptation Island e concorrente del Grande Fratello 16, è approdato al Gran Hermano Vip e il suo percorso non si sta rivelando affatto tranquillo. Durante la sua permanenza nella casa spagnola, il modello ha instaurato una forte amicizia con una delle concorrenti, Adara Molinero, sposata e con un figlio di sei mesi.

Il legame tra i due ha sollevato molti dubbi nei telespettatori che hanno subito visto l'avvicinamento alla modella spagnola, come una strategia da parte di Onestini per ottenere più visibilità all'interno del reality show. Effettivamente l'attenzione su Gianmarco non si è fatta attendere e i riflettori sono tutti puntati sul ragazzo, ma non in modo positivo. Il pubblico non ha visto di buon occhio il suo percorso nella casa spagnola, tanto da chiederne addirittura l'espulsione dal reality.

In difesa di Gianmarco, suo fratello Luca Onestini ha pubblicato la sua opinione sul profilo Instagram. Nel post, l'ex gieffino ha espresso il suo disappunto sulle voci che definiscono suo fratello come un seduttore, basandosi su delle immagini che riprendevano un momento della prova settimanale che prevedeva un bacio.

Luca Onestini scrive un post su Instagram in difesa di suo fratello: per lui Adara non è una vittima

Per quanto riguarda Adara, invece, Luca Onestini ha sottolineato che suo fratello non ha fatto tutto da solo e probabilmente piace alla donna che non dovrebbe essere identificata come la vittima della situazione.

Adara Molinero è legata sentimentalmente al vincitore del Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra, ma il legame con Onestini le ha fatto sorgere dei dubbi. All'interno della casa del Grande Fratello spagnolo, la modella è stata destabilizzata dalla profonda amicizia con il ragazzo italiano e sicuramente questo si ripercuoterà sulla sua vita privata. Secondo quanto espresso da Luca nel post su Instagram dovrebbe essere proprio lei ad allontanarsi dal ragazzo e non il contrario.

Il prossimo giovedì Gianmarco Onestini verrà eliminato dicendo addio all'obiettivo di vincere il Grande Fratello spagnolo? Non resta che aspettare di vedere come si evolverà la situazione.