Sta per tornare con la sua terza stagione una delle serie italiane più amate degli ultimi anni: I Medici. La fiction affronta le vicende personali e politiche di una delle famiglie più importati della storia di Firenze e tutto ruota ancora una volta attorno alla figura di Lorenzo il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman, e ad altri personaggi di spicco come il monaco Gerolamo Savonarola, interpretato da Francesco Montanari e Papa Sisto IV (Neri Marcorè). Uno spazio sarà poi dedicato anche alla figura del genio toscano Leonardo Da Vinci (Stephen Hagan).

La terza stagione della serie è composta da otto episodi, suddivisi in quattro puntate, che andranno in onda lunedì 2 e martedì 3 dicembre, lunedì 9 e martedì 10 dicembre sempre su Rai 1 in prima serata.

I Medici 3, anticipazioni primo episodio: Sopravvivenza

Dopo pochi mesi dalla congiura dei Pazzi, che ha sconvolto la famiglia dei Medici, Lorenzo è deciso a rendere giustizia ai suoi cari e a compiere vendetta contro chi ha causato la morte del fratello Giuliano e segnato drammaticamente non solo la sua stirpe, ma l'intera città di Firenze.

Lorenzo inizia così una lotta a distanza con Papa Sisto IV, che rischia però di indebolirlo drasticamente. Ed è proprio su questo che punta il crudele conte Riario, ultimo dei congiurati ancora in vita, deciso a innescare una guerra tra Firenze e Roma. Intanto, la famiglia viene a sapere dell'esistenza di un figlio illegittimo di Giuliano: un bambino di nome Giulio e a Firenze arriva un monaco di nome Gerolamo Savonarola, in grado di leggere nel cuore e nella mente di Lorenzo.

I Medici, terza stagione, anticipazioni secondo episodio: I Dieci

Nel secondo episodio della prima puntata de I Medici, intitolato I Dieci, in onda su Rai 1 lunedì 2 dicembre la città di Firenze vive un momento di profonda crisi: le truppe del Regno di Napoli e quelle papali minacciano la città e la loro alleanza potrebbe mettere in serio pericolo la sopravvivenza del capoluogo toscano.

Tra i priori, intanto, comincia a serpeggiare qualche sospetto sulla figura di Lorenzo e alcuni di loro non hanno più fiducia in lui, ma nonostante ciò il Magnifico è deciso a fare di tutto per non lasciare la sua città nelle mani del nemico. Per evitare che l'atteggiamento dei priori possa indebolirlo, Lorenzo decide di togliere loro il potere e costituire il Consiglio dei Dieci formato da uomini a lui fedeli. Clarice e Lorenzo scoprono di aspettare un bambino e quando la donna viene mandata in campagna insieme ai bambini, la città di Firenze viene attaccata dagli uomini di Riario.

Di fronte a questa incombente minaccia, Lorenzo prende una decisione che rischia di mettere in serio pericolo la sua esistenza.