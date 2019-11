Il Collegio 4 trasmetterà la terza puntata martedì 5 novembre su Rai2 e molte sorprese sono in cantiere per gli alunni dell'istituto del Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Nella prossima puntata, infatti, faranno il loro ingresso due nuovi studenti e, per la prima volta nella storia del programma, saranno due fidanzati.

Due nuovi arrivi al Collegio 4: spoiler terza puntata

All'interno del Collegio 4, i ragazzi vivono l'esperienza del sistema scolastico del 1982.

Tra nuove lezioni e bravate non manca lo spazio agli svaghi di quel tempo: nella seconda puntata, i collegiali hanno assistito all'edizione del 1982 del Festival di Sanremo, condotta da Claudio Cecchetto.

Il gruppo dei ragazzi si è già consolidato e si sono formate le prime amicizie, stabilendo un equilibrio di convivenza che però, secondo le anticipazioni della terza puntata de Il Collegio 4, potrebbe essere messo in discussione.

Nell'istituto, infatti, stanno per fare il loro ingresso altri due nuovi ragazzi, fidanzati tra loro. I due, nella clip di presentazione, si tengono mano nella mano e sono una coppia da circa un anno. Probabilmente la loro entrata nel programma è dovuta all'uscita di due alunne nelle scorse puntate: Benedetta Matera e Alysia Piccamiglio. La prima è andata via poco dopo l'inizio della prima settimana, perché sentiva troppo la mancanza della sua famiglia, la seconda ha dovuto abbandonare il Collegio nella scorsa puntata, perché non ha superato l'esame di ammissione che il Preside aveva assegnato dopo la bravata dei collegiali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Puntata 5 novembre de Il Collegio: ingresso di Chiara e Andrea

I due nuovi arrivati al Collegio sono Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio. I due hanno diciassette anni e stanno insieme dallo scorso novembre. Nelle anticipazioni alla fine della seconda puntata è stato detto che la coppia spariglierà le carte della vita all'interno dell'istituto.

Il web ha accolto bene la novità e gli utenti attendono curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di martedì 5 novembre.

In molti ipotizzano che ci possano essere dei tradimenti. La coppia riuscirà a rimanere solida anche dopo l'esperienza del collegio? Per scoprire come andranno le cose tra Andrea e Chiara e come si rapporteranno con il gruppo già consolidato dei collegiali, non resta che aspettare le prossime puntate de Il Collegio 4.

Il programma di Rai 2, giunto alla quarta stagione, ha registrato ottimi dati di ascolto, soprattutto tra i giovanissimi al di sotto della maggiore età.

Il successo del programma è testimoniato anche dai social, dove i video degli alunni in breve tempo diventano virali.