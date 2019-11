Il Collegio 4 è giunto alla quinta e penultima puntata che sarà trasmessa martedì 19 novembre. I ragazzi di questa stagione, ambientata nel 1982, si sono rivelati molto irrequieti. Nella puntata di questa sera, il Preside deciderà di separare i ragazzi dalle ragazze. I collegiali faranno la scoperta di un oggetto di culto degli anni '80: il walkman. Tuttavia non mancheranno i momenti difficili, con un forte litigio, e i momenti di gioia con la gita scolastica.

Anticipazioni Il Collegio 4, quinta puntata 19 novembre: ragazzi e ragazze separati

Le anticipazioni della quinta puntata de Il Collegio 4 rivelano che per i ragazzi ci saranno molte novità. L'Ispettore Scolastico consegnerà al preside il rapporto che ha stilato nella scorsa puntata seguendo le lezioni dei ragazzi. Come si può immaginare, al Preside non farà molto piacere leggere il resoconto dell'Ispettore Scolastico e reagirà prendendo una decisione molto importante.

Il capo del collegio stabilirà che i ragazzi debbano vivere separatamente dalle ragazze anche nelle ore scolastiche. Come reagiranno i collegiali a questa novità che li vedrà allontanarsi dai propri compagni almeno per un po'? I ragazzi seguiranno delle lezioni diverse dalle ragazze.

Per i collegiali sarà preparata una lezione di musica che vedrà lo studio di un successo del cantautore Lucio Dalla, mentre per le collegiali ci sarà una lezione che le metterà in contatto con il walkman, un oggetto simbolo degli anni '80. Inoltre le ragazze impareranno l'arte della pittura automatica, una tecnica artistica molto particolare.

Spoiler Il Collegio 4, penultima puntata: forte litigio tra due ragazzi e una scelta difficile

Gli spoiler de Il Collegio 4, inoltre, rivelano che per i collegiali non sarà ancora il momento di stare in armonia. Due di loro, infatti, si lasceranno andare ad una delle liti più forti della storia del programma, che verrà controllata dal Preside.

Gli animi saranno placati dalla gita con pernottamento che permetterà ai ragazzi di riunirsi nuovamente e di trascorrere delle ore di spensieratezza.

I collegiali staranno a stretto contatto con la natura e tornerà il professor Maggi. Inoltre, durante il momento della sera, si riuniranno tutti intorno al fuoco e si racconteranno le proprie emozioni, parlando della felicità. Le difficoltà per i ragazzi, però, non saranno finite qui: si ritroveranno nuovamente davanti ad una scelta che metterà a dura prova la loro serenità e che rischierà di dividerli.

La quinta puntata de Il Collegio 4 sarà la penultima di questa stagione. Il programma va in onda ogni martedì su Rai 2, a partire dalle 21:20 e il sabato pomeriggio in replica dalle 14:40, in versione ridotta. L'intera puntata è disponibile subito dopo la programmazione televisiva su Raiplay: per accedervi è sufficiente effettuare una registrazione gratuita alla piattaforma.