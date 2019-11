Si è rinnovato anche ieri sera l'appuntamento con le repliche di una delle serie Rai più seguite degli ultimi anni, Il commissario Montalbano, ispirata ai racconti omonimi di Andrea Camilleri. Lunedì 11 novembre, infatti, è stato riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio "Il sorriso di Angelica", in cui il protagonista, Salvo, è stato costretto ad indagare su una serie di furti misteriosi avvenuti ai danni di alcuni personaggi in vista del paese, finendo poi per invaghirsi di una delle donne derubate.

A beneficio di coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire l'episodio su Rai 1, si informa che la puntata sarà disponibile in replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica de il Commissario Montalbano

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'episodio de 'Il Commissario Montalbano' trasmesso in tv l'11 novembre, sarà disponibile solo ed esclusivamente in streaming su Rai Play.

Il sito in questione, infatti, contiene una pagina in cui sono presenti tutti gli episodi della serie trasmessi in televisione dal 1999 ad oggi. Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi senza alcun costo al sito attraverso la sua pagina iniziale. Sarà possibile, inoltre, scaricare un'applicazione multimediale tramite la quale visualizzare le repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione forniti di rete mobile.

La trama

La trama ufficiale de "Il sorriso di Angelica" ci segnala che alcuni ladri si introdurranno nel villino di Carlo e Caterina Peritore, per addormentarne i proprietari e svaligiare la casa. Anche l'appartamento di città della coppia, successivamente, verrà svaligiato. Il tutto verrà fatto con una perizia da manuale e senza lasciare alcuna impronta o traccia evidente. Sin dalle prime indagini, Montalbano capirà che gli autori del furto devono, per forza, essere dei conoscenti delle vittime e che, con ogni probabilità, sono collegati ad un'altra rapina avvenuta in casa dell'avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro, rapina caratterizzata dalle stesse modalità.

In seguito, si scoprirà anche che le due famiglie derubate si conoscono e che fanno parte di un gruppo ristretto di persone molto ricche e conosciute. A quel punto, il commissario intuirà che i furti non sono del tutto casuali e che, molto probabilmente, non saranno le ultime. Poco dopo, infatti, verrà derubata un'altra componente del clan dei ricchi, Angelica, una donna bellissima di cui Montalbano si innamorerà perdutamente, apparentemente ricambiato.

I furti proseguiranno fino a quando il commissario non capirà che il capo della banda dei ladri potrebbe essere proprio un membro della cerchia di amici delle vittime.