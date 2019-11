Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla quarta settimana di programmazione. Gli episodi di martedì 5 e mercoledì 6 novembre vedranno protagonista la storia clandestina di Nicoletta e Riccardo. Inoltre, Roberta si avvicinerà a Marcello che verrà ferito in uno scontro con l'aggressore di sua sorella.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4: martedì 5 novembre Cesare scoprirà il tradimento di Nicoletta

Le anticipazioni della puntata del 5 novembre raccontano che Cesare avrà le prove del tradimento di Nicoletta.

Probabilmente il dottore troverà il diario di sua moglie e verrà a conoscenza della passione mai sopita per Riccardo Guarnieri. A quel punto il dottore non sarà più disposto a stare a guardare e penserà a come agire. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri rifletterà su una soluzione per lui e la sua amata Cattaneo. Il Guarnieri chiederà l'aiuto del suo amico Cosimo perché, grazie alla conoscenza con l'arcivescovo, potrebbe essere molto utile al fine dell'annullamento del matrimonio.

Nel frattempo, Agnese e Gabriella proseguiranno il lavoro in atelier, creando i modelli adatti per ogni Venere. Le ragazze, infatti, saranno le protagoniste del nuovo video promozionale del Paradiso. Marta si recherà in caffetteria e scoprirà per caso chi sarà la regista che Vittorio ha scelto per il filmato: si tratterà della sua vecchia amica Elsa, la pubblicitaria dei primi anni del Paradiso. Angela avrà difficoltà nel pagare l'affitto e, per procurarsi il denaro necessario, deciderà di reggere il gioco a Umberto e Adelaide nel piano contro le Brancia.

Purtroppo, però, i propositi della ragazza andranno in fumo: lo scagnozzo del Mantovano, in debito con suo fratello la sorprenderà rubandole tutto in un'aggressione.

Trama di mercoledì: Gabriella cura Marcello ferito in uno scontro

La trama di mercoledì 6 novembre de Il Paradiso delle Signore rivela che Angela, il giorno successivo all'aggressione, incolperà suo fratello di quanto accaduto. Marcello, di conseguenza, andrà a cercare lo scagnozzo e tra i due ci sarà uno scontro da cui ne uscirà ferito.

In caffetteria, il Barbieri incontrerà Roberta che si prenderà cura di lui. Intanto, al Paradiso, Agnese scatenerà una discussione sul ruolo della donna nel focolaio domestico. Con Marta e Gabriella parlerà della difficoltà di trovare un equilibrio tra casa e lavoro. Nel frattempo, mentre andranno avanti i preparativi per la promozione pubblicitaria, Vittorio scoprirà che Riccardo ha preparato un contratto in cui dà l'esclusiva a Cosimo, a sua insaputa.

Angela Barbieri, intanto, sarà ancora in ansia per l'affitto e Marcello chiederà aiuto a Roberta. Grazie alla venere, forse si troverà una soluzione.