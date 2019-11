Si è conclusa un'altra settimana al Paradiso delle Signore, ricca di novità e colpi di scena: Nicoletta ha capito di amare Riccardo ed è disposta a tutto pur di stare con lui, anche fuggire e lasciare il marito Cesare, il quale è intenzionato a trasferirsi a Bari con la moglie, per allontanarla per sempre dal suo innamorato. Al Paradiso continuano i lavori per la realizzazione del Carosello ispirato ai sogni delle Veneri e Roberta si sta avvicinando sempre di più al bel Marcello.

Nelle prossime puntate continueranno i preparativi per la fuga di Riccardo e Nicoletta, ma qualcosa andrà storto e comprometterà inevitabilmente la partenza dei due amanti; Agnese è decisa a trovare una fidanzata al nipote Rocco e per i coniugi Conti potrebbe esserci una lieta novella in arrivo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni Puntata 21, Lunedì 11 novembre

Nella 21^ puntata del Paradiso delle Signore in onda lunedì 11 novembre alle ore 15.40 su Rai Uno, Silvia Cattaneo fa di tutto per accelerare la partenza della figlia Nicoletta per Bari e comincia a riempire gli scatoloni con l'occorrente per il viaggio.

Al Paradiso, Irene cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Rocco e, avendo intuito che il giovane è analfabeta, vuole renderlo ridicolo davanti a tutti. Nella caffetteria in cui lavora Salvatore, la signora Anita comunica al giovane Amato che si dovrà assentare dal lavoro per qualche tempo e così decide di assumere un nuovo cameriere che possa aiutare Salvatore nella gestione del bar: a proporsi per il posto è Marcello, rimasto senza lavoro dopo essersi licenziato dall'impiego di autista al Circolo.

Roberta riceve la chiamata di un editore, interessato a pubblicare il libro del suo fidanzato Federico e ne è entusiasta. Marta, Vittorio ed Elsa continuano i lavori per il film pubblicitario del Paradiso e la prima a girarlo è Nicoletta: le riprese vengono effettuate a casa Cattaneo con Margherita e Cesare, ma nessuno immagina il piano della giovane mamma.

Puntata 22 martedì 12 novembre

La signora Agnese è intenzionata a trovare una fidanzata al nipote Rocco e individua la candidata ideale nella nipote dell'amica Rosalia, Maria Puglisi.

Al Paradiso, intanto, è giunto il momento di girare un'altra scena del film: la protagonista questa volta è la Venere Paola che coltiva il sogno di danzare insieme al marito Franco, il quale però ha un impegno di lavoro e così non si presenta al grande magazzino. A risolvere la questione arriva il direttore, Vittorio Conti, il quale prende le parti del marito della ragazza e danza con lei. Roberta incontra l'editore in caffetteria e sembra disposta a tutto pur di realizzare il sogno del fidanzato Federico, ma Marcello la mette in guardia dalle possibili conseguenze. A casa Conti Marta accusa un lieve malore e Vittorio si chiede se la moglie sia incinta.

Puntata 23 mercoledì 13 novembre

Marta comincia a pensare di aspettare un bambino e così una volta rimasta sola telefona al ginecologo. All'improvviso riceve la visita a sorpresa del fratello Riccardo, il quale le porta un album con le loro fotografie da bambini, ma la giovane ignora le vere ragioni del gesto. Al Paradiso si continua a girare il film promozionale: Roberta è molto imbarazzata, ma in suo aiuto accorre Marcello, con grande stupore della Venere.

A villa Guarnieri Adelaide ed Umberto proseguono nel loro piano per mettere le mani sul patrimonio dei Brancia di Montalto e sono disposti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo, anche sedurre Flavia Brancia di Montalto. Riccardo incontra al circolo Cosimo e Ludovica e mente ad entrambi, dimostrandosi tranquillo di fronte alla notizia della partenza di Nicoletta.

Puntata 24 di giovedì 14 novembre

Agnese informa il nipote Rocco di avergli organizzato un appuntamento con Maria Puglisi, la nipote di Rosalia. Adelaide viene informata dello spostamento di denaro negli Stati Uniti da parte del nipote Riccardo e si insospettisce. Al Paradiso tocca a Irene girare il video ed interpreta il ruolo di Jackie Kennedy. Riccardo rivela all'amico Cosimo di voler fuggire insieme all'amata e il giovane messo alle strette dalla Contessa confessa il piano dell'amico. Adelaide decide allora di parlare a Cesare delle intenzioni della moglie e gli suggerisce anche come comportarsi. Roberta, grazie all'aiuto di Marcello scopre le vere intenzioni dell'editore.

Puntata 25 venerdì 15 novembre

Luciano e Silvia sono ignari delle reali intenzioni della figlia e passeggiano tranquilli con Nicoletta e la nipotina Margherita. Rocco riceve la visita al Paradiso di Maria Puglisi, ma non è felice: comincia, infatti, a nutrire un interesse nei confronti della Venere Marina Fiore, che intanto deve girare il video al Paradiso in cui interpreta una diva del cinema, il suo più grande sogno. Riccardo e Nicoletta proseguono i loro preparativi per fuggire, ignari di essere stati scoperti, ma Cesare prende una decisione che manda in fumo la partenza dei due amanti.