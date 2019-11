La quarta stagione del Paradiso delle Signore sta raccogliendo grandi consensi e le vicende dei protagonisti della soap di Rai 1 stanno appassionando sempre di più i telespettatori, che ogni giorno alle 15:40 seguono con affetto e trepidazione i loro beniamini. Nei prossimi episodi della serie ci sarà un ritorno molto gradito da parte del pubblico della fiction: a Milano tornerà, infatti, la capo commessa Clelia Calligaris e la sua presenza metterà nuovamente a dura prova il matrimonio di Luciano e Silvia, i quali avevano da poco ritrovato un equilibrio.

Nicoletta ha lasciato la città ormai da giorni insieme al marito Cesare per recarsi a Bari e dopo un momento di profondo sconforto, Riccardo troverà una spalla in Angela Barbieri e grazie a lei potrebbe anche tornare ad amare.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo accoglie Angela a Villa Guarnieri

Riccardo è rimasto profondamente colpito dalla partenza improvvisa di Nicoletta e durante la proiezione del Carosello al Paradiso delle Signore rivedere la sua amata ha prodotto in lui uno shock tale da travolgere con l'auto la cameriera del Circolo Angela Barbieri.

Dopo l'incidente, Angela cerca di tornare al lavoro, ma le sue condizioni di salute ancora precarie le rendono difficile l'impresa. Ad aiutarla in questo momento di difficoltà c'è Riccardo, che si offre di ospitarla a villa Guarnieri, dove i due hanno la possibilità di conoscersi meglio. Intanto, alla caffetteria Salvatore e Marcello scoprono che la signora Anita ha intenzione di vendere il bar e i due potrebbero rimanere così senza lavoro.

Umberto e Adelaide vorrebbero che Riccardo frequentasse Ludovica, da sempre innamorata di lui, ma il giovane sembra essere più interessato alla compagnia della bella Angela. Salvatore è in pena per la vendita della caffetteria e cerca di non far sapere alla sua famiglia cosa sta accadendo, ma nonostante i suoi sforzi la madre Agnese lo viene a scoprire. Vittorio organizza una sorpresa alla moglie Marta, in dolce attesa, che li porterà lontano dal Paradiso per qualche tempo: in loro assenza è Riccardo a gestire il grande magazzino, ma il rapporto con il ragionier Cattaneo non va come sperato.

Anche la convivenza tra Angela e Riccardo non prosegue nel migliore dei modi: la ragazza, amareggiata dal comportamento del giovane Guarnieri, decide di lasciare la villa e tornare dal fratello Marcello. Gabriella scopre che Salvatore rischia di perdere il lavoro e non prende bene la notizia.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore: Clelia e Luciano di nuovo insieme

Al Paradiso delle Signore sta per succedere qualcosa di inaspettato e sorprendente: dopo mesi di assenza, infatti, sta per tornare a Milano Clelia Calligaris, la capo commessa che è rimasta nel cuore di tutte le Veneri del Paradiso e soprattutto nel cuore del ragionier Cattaneo.

Ora che Clelia è di nuovo in città, per Silvia si prospettano tempi duri e la donna potrebbe dover dire addio alla serenità che il suo matrimonio aveva ritrovato dopo molto tempo. Rocco ha un momento di sconforto quando riceve il suo primo stipendio come magazziniere al Paradiso delle Signore, ma può contare sull'appoggio di Armando. Angela e Marcello hanno difficoltà a recuperare i soldi per pagare l'affitto alla padrona di casa.