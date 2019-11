Il Paradiso delle Signore 4 è giunto al termine della sesta settimana di programmazione. La puntata di venerdì 22 novembre sarà molto emozionante, perché Riccardo, in preda alla disperazione, commetterà un gesto che coinvolgerà anche Angela. Marcello, intanto, intercetterà la telefonata di Federico e scambierà due parole con lui. Vittorio Conti scoprirà che Patrizia nasconde un segreto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 22 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, raccontano che nella puntata di venerdì, 22 novembre, Angela sarà assalita dai dubbi.

La giovane cameriera, infatti, dopo aver trovato la lettera di Riccardo Guarnieri, non saprà se consegnarla o fare finta di non averla vista. Nel frattempo, in caffetteria, Marcello intercetterà una telefonata di Federico. Il giovane Cattaneo, infatti, proverà a mettersi in contatto con la sua fidanzata, Roberta. Il cameriere non perderà l'occasione per scambiare due chiacchiere con il suo rivale in amore. Cosa avrà in mente il bel Barbieri? Riuscirà davvero a mettere in discussione il rapporto tra Roberta e Federico?

Trama Il Paradiso delle Signore 4, 22 novembre: Vittorio scopre il segreto di Patrizia

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 22 novembre, rivela che al grande magazzino ci sarà un'atmosfera di entusiasmo grazie ai filmati girati dalle Veneri. Di lì a poco, infatti, verrà proiettato il Carosello sullo schermo appena montato e le ragazze saranno impazienti di vedere il proprio lavoro. L'unico che non riuscirà ad essere felice per la novità del Paradiso sarà Riccardo. Il giovane Guarnieri, infatti, quando tornerà dal suo soggiorno a Rapallo, si ritroverà davanti al filmato girato a casa Cattaneo.

Guardare le immagini che ritraggono Nicoletta accanto a suo marito Cesare e la figlia Margherita, farà cadere Riccardo nella disperazione. La rabbia e il dolore porteranno il giovane Guarnieri a compiere un gesto che coinvolgerà inevitabilmente anche Angela. La giovane cambierà idea riguardo alla lettera che ha ritrovato?

Vittorio Conti sarà molto soddisfatto del lavoro al Paradiso, ma l'imprenditore scoprirà che la nuova Venere, Patrizia, nasconde un segreto.

Questa novità lo porterà verso una decisione inaspettata. Vittorio deciderà di mandare via la nuova arrivata? Per scoprire come andranno a finire le storie dei protagonisti della Milano degli anni '60, non resta che aspettare le nuove puntate.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40. Tutte le puntate della soap sono disponibili su Raiplay poco dopo la programmazione televisiva: per guardarle è sufficiente effettuare una registrazione gratuita.