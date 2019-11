Il Paradiso delle Signore 4 torna lunedì 18 novembre su Rai1 con la puntata numero 26. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Riccardo, sconvolto per la partenza di Nicoletta, cercherà conforto nell'alcol. Privo di controllo, finirà con l'urlare la sua rabbia contro Angela. Non riuscendo a sopportare la lontananza della donna che ama, Riccardo tenterà di mettersi in contatto con lei, consapevole del grande rischio che comporta. Nel frattempo, inizieranno le selezioni per trovare una degna nuova Venere che possa prendere il posto della bella Cattaneo. Chi sarà la fortunata?

Ultime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Riccardo fuori controllo

Nicoletta non potrà sottrarsi alla decisione del marito di partire per lavoro. Con la morte nel cuore, lascerà Milano e il suo grande amore Riccardo, pronto a sacrificare tutto per lei. La lontananza forzata farà precipitare Riccardo nel tunnel della disperazione. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 Riccardo cercherà di distrarsi passando una serata di bagordi al Circolo.

Adelaide si preoccuperà molto non vedendolo rientrare. A raccontare alla donna quanto sta succedendo sarà Cosimo, che nel frattempo avrà incontrato Riccardo al Circolo. Qui, in preda ai fumi dell'alcol, se la prenderà con Angela, 'rea' di non porgergli un altro bicchiere di superalcolico, in quanto completamente fuori di sé.

La mancanza di Nicoletta si farà sentire e non poco. Silvia e Luciano non riusciranno a darsi pace.

I coniugi però, ritroveranno il sorriso dopo aver ricevuto una lettera da parte di Federico. In essa, il giovane promette di fare ritorno a Milano in occasione delle feste natalizie.

In cerca di una nuova Venere al Paradiso delle Signore

Nicoletta è partita e al Paradiso delle Signore serve una nuova Venere che possa sostituirla, sebbene non sia un'impresa facile. Agnese proporrà a Maria di presentarsi alle selezioni e la ragazza non se lo farà ripetere due volte: sarà lei a prendere il posto della Cattaneo?

Come si evince dalle ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Riccardo non si rassegnerà all'idea di non rivedere più la sua Nicoletta. Dopo essersi ripreso dalla serata al Circolo, tenterà di mettersi in contatto con la Cattaneo, nonostante sappia a quali guai andrebbe incontro se la sua chiamata venisse intercettata. Riccardo però non riuscirà nel suo romantico intento e, ormai solo e senza speranze, si rivolgerà a Vittorio e Marta, ai quali confiderà il suo dolore per la mancanza di Nicoletta.

Si ricorda che tutte le puntate della soap opera possono essere riviste sul portale gratuito Rai Play.