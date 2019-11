Il Paradiso delle Signore 4 continua ad ottenere un grande successo di pubblico. Le trame delle puntate dal 6 all'8 novembre 2019 si concentrano su Marcello che, nel tentativo di difendere Angela, verrà ferito. Ad occuparsi di lui sarà Roberta. Nel frattempo, Nicoletta e Riccardo capiranno di avere poche possibilità per la loro storia d'amore. Silvia e Luciano infatti, scopriranno la loro tresca, non senza conseguenze.

Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni puntata mercoledì 6 novembre

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 4, domani 6 novembre Angela sarà ancora scossa per via dell'aggressione subita, La donna penserà che il responsabile sia suo fratello. Infuriato, Marcello si scaglierà contro il colpevole, rimanendo ferito. Roberta, in caffetteria, medicherà il malconcio Marcello. Intanto, nell'atelier, ci sarà una discussione animata sull'emancipazione femminile che coinvolgerà Agnese, Gabriella e Marta.

Riccardo e Cosimo hanno siglato un contratto segreto ma Vittorio lo verrà a sapere: di che cosa si tratta? Infine, Marcello di rivolgerà a Roberta per aiutare Angela a pagare l'affitto.

Cosimo e Gabriella pericolosamente vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 4 di giovedì 7 novembre svelano che la signora Ernesta riceverà la visita di Margherita, Silvia e Nicoletta. Approfittando della lontananza momentanea della moglie, Luciano e Cesare avranno modo di parlare riguardo una faccenda piuttosto importante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il dottore ha ricevuto una allettante offerta lavorativa, ma dovrebbe trasferirsi lontano da Milano. Successivamente, Marcello riuscirà a trovare una soluzione per avere uno sconto sull'affitto. Agnese si accorgerà che tra Cosimo e Gabriella c'è del tenero e non li perderà d'occhio. Se ciò fosse vero, come reagirebbe il povero Salvatore? Nicoletta prenderà coraggio e rivelerà a Roberta di amare Riccardo.

Il Paradiso delle signore, Riccardo e Nicoletta smascherati da Silvia e Luciano

Nicoletta verrà destabilizzata dalla notizia di Cesare, che le comunicherà l'intenzione di partire per Bari. Come farà ora a vedere Riccardo? Per non far insorgere dubbi nell'uomo, proverà a mantenere la calma, sebbene non sia facile. Umberto prosegue il suo piano ai danni delle Brancia, arrivando a mettere nei guai Gualtiero, l'amministratore dell'ingente patrimonio.

Nicoletta, sconvolta, rivelerà a Riccardo la decisione di Cesare, pronto a lasciare Milano. Il Guarnieri però ha la soluzione: fuggire. Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 4 della puntata in onda venerdì 8 novembre informano che Silvia e Luciano daranno il colpo di grazia alla figlia: sono al corrente della sua relazione clandestina con Riccardo.