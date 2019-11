Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con le storie dei protagonisti della Milano degli anni '60. La puntata di giovedì 21 novembre sarà molto importante per il Paradiso, perché sarà scelta la nuova Venere che prenderà il posto di Nicolerta Cattaneo, ormai trasferita a Bari con la sua famiglia. Inoltre, Angela Barieri troverà la lettera che Riccardo aveva scritto in un momento di disperazione. Infine, Agnese e Armando saranno molto complici dopo la cena trascorsa a casa di Silvia e Luciano.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 21 novembre: Agnese e Armando complici

Le anticipazioni della puntata del 21 novembre de Il Paradiso delle Signore 4 raccontano che Agnese a casa Amato parlerà della serata trascorsa dai Cattaneo. Suo figlio Salvatore e suo nipote Rocco verranno a sapere della presenza di Armando a cena e faranno molte domande alla donna e saranno gelosi di lei in maniera divertente.

I ragazzi, infatti, temeranno che questa nuova amicizia possa distogliere Agnese dall'occuparsi di loro. I tre continueranno a parlare della cena anche in caffetteria, divertendo Marcello con il loro simpatico siparietto. Al Paradiso, intanto, sarà scelta la nuova Venere. La decisione ricadrà su Patrizia, la ragazza più preparata, mentre Maria sarà molto delusa dalla perdita di questa occasione. La ragazza verrà consolata da Rocco e Agnese e anche Armando sarà pronto a far sentire la sua vicinanza. Tra lui e Agnese la complicità sarà sempre più evidente: la donna riuscirà a lasciarsi il passato alle spalle ed iniziare una nuova vita?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 21 novembre: la nuova Venere è Patrizia

La trama di giovedì 21 novembre de Il Paradiso delle Signore 4 rivela che Angela si troverà al circolo, quando casualmente troverà la lettera di Riccardo. Il giovane Guarnieri, la sera in cui era andato ad ubriacarsi, aveva scritto delle righe in cui esprimeva tutto ciò che provava dopo la partenza di Nicoletta e di sua figlia.

La Barbieri scoprirà così il lato più intimo e sensibile del ragazzo e ne sarà certamente colpita.

Nel frattempo, Vittorio Conti annuncerà la sua intenzione di proiettare i filmati, girati per la promozione degli abiti disegnati da Gabriella, proprio al Paradiso. Tutti i clienti potranno quindi ammirare i sogni delle Veneri e la nuova collezione, nello stesso luogo in cui potranno fare i loro acquisti.

Come si evolveranno le vite delle famiglie di Milano? E come procederà il lavoro con la nuova Venere Patrizia? Non resta che aspettare di vedere le nuove puntate della soap rai. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su Rai 1 a partire dalle 15:40. Tutte le puntate del Paradiso potranno essere riviste su Raiplay effettuando una registrazione gratis..