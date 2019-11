Due storici personaggi della fortunata soap opera Il Paradiso delle signore continueranno a sorprendere il pubblico con la loro diabolica alleanza. Nella puntata in programmazione su Rai 1 il 13 novembre 2019, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), oltre ad essere sempre più affiatati, cercheranno di portare al termine il loro piano. Il padre di Riccardo e Marta, deciso a migliorare la sua condizione economica con il patrimonio delle Brancia Di Montalto, si dirà disposto anche a corteggiare Flavia (Magdalena Grochowska) ricevendo ovviamente il consenso della cognata diventata oramai sua amante in gran segreto.

Riccardo non mette al corrente la sorella della sua fuga, Roberta in imbarazzo

Le trame del ventitreesimo episodio, che il pubblico potrà vedere mercoledì 13 novembre 2019, svelano che Marta, dopo aver avuto un malore sotto lo sguardo preoccupato del marito Vittorio, farà una chiamata del tutto inaspettata. La giovane Guarnieri, non appena rimarrà da sola a casa, approfitterà dell’occasione per contattare il ginecologo.

Dopo aver riagganciato il telefono la neo sposa riceverà a sorpresa la visita del fratello, Riccardo, che le regalerà un album contenente le loro fotografie risalenti a quando erano bambini. Purtroppo quest’ultimo non sarà del tutto sincero con la sorella, dato che non le farà sapere di voler fuggire dal capoluogo lombardo con Nicoletta e la loro bambina. Intanto al Paradiso market inizieranno le riprese per il carosello. Tra tutte le veneri la più emozionata sarà sicuramente Roberta che non saprà come gestire il forte imbarazzo.

La Pellegrino colpita da Marcello, Umberto pronto a fare delle avance a Flavia

A far sentire a suo agio la Pellegrino sarà Marcello che la sorprenderà sempre di più con i suoi modi di fare pur essendo diversi da quelli del suo storico fidanzato (Federico). Successivamente Adelaide e Umberto saranno sempre più intenzionati ad amministrare le ricchezze delle Brancia Di Montalto. Il più spietato tra i due pilastri di casa Guarnieri, sarà sicuramente il padre di Riccardo e Marta.

Il cognato della contessa di Sant’Erasmo infatti sarà pronto a far cadere tra le sue braccia Flavia se lo riterrà necessario. Infine Riccardo farà un brindisi con i suoi vecchi amici Ludovica e Cosimo e, in tale circostanza, si fingerà felice per aver iniziato una nuova vita senza avere al suo fianco Nicoletta. In realtà il giovane rampollo dei Guarnieri non vedrà l’ora di sottrarre la sua amata dalle grinfie del rivale, Cesare Diamante, che nel contempo crederà di avere tutte le carte in regola per trasferirsi a Bari con la moglie e la piccola Margherita.