Il Paradiso delle Signore 4 si sta rivelando sempre più coinvolgente e ricco di colpi di scena: nell'ultima settimana Nicoletta ha ceduto a Riccardo e ha confessato al giovane Guarnieri di essere ancora innamorata di lui. Dopo questi avvenimenti i telespettatori non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà ai due giovani e se riusciranno a ritornare insieme nonostante le difficoltà. Ma questa non è l'unica cosa su cui si interrogano i numerosi fan della soap che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno alle 15.40: in molti, infatti, si chiedono come si evolverà la storia tra Cosimo e Gabriella e se tra Roberta e il bel Marcello Barbieri scoccherà la scintilla.

Nelle prossima puntate Nicoletta riceverà dal marito dal Cesare una notizia agghiacciante, che metterà un punto definitivo alla sua relazione con Riccardo. Come se non bastasse, il giovane Guarnieri darà una profonda delusione a Luciano e Vittorio. Al Paradiso tornerà poi una vecchia e cara conoscenza del dottor Conti, all'insaputa di Marta.

Anticipazioni quarta settimana de Il Paradiso: Cesare vuole trasferirsi con la moglie

Le prossime puntate della quarta stagione del Paradiso delle Signore si preannunciano scoppiettanti, soprattutto per quanto riguarda Nicoletta, Cesare e Riccardo: dal momento in cui la giovane Cattaneo ha deciso di lasciarsi andare con l'ex fidanzato Riccardo, tradendo il marito Cesare, niente è stato più come prima e i sensi di colpa della ragazza nei confronti del coniuge hanno attirato i sospetti della madre Silvia e dello stesso Cesare, il quale è riuscito a trovare le prove del tradimento della moglie.

Per mettere in salvo il suo matrimonio, il medico decide di fare una scelta importante: lasciare Milano e allontanarsi così una volta per tutte dai fantasmi del passato e da un ex fidanzato troppo ingombrante. Riccardo, all'oscuro di tutto, grazie all'amico Cosimo riesce a mettersi in contatto con l'arcivescovo per cercare di ottenere l'annullamento del matrimonio dell'amata. Nicoletta decide di confessare all'amica Roberta i sentimenti che prova nei confronti di Riccardo, ma una volta arrivata a casa il marito le comunica la sua decisione di lasciare la città.

A questo punto anche Luciano e Silvia, i genitori di Nicoletta, le rivelano di essere a conoscenza dei suoi incontri furtivi con Guarnieri, ma lei nega tutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: al grande magazzino torna Elsa, Riccardo delude Vittorio

Per lanciare la nuova collezione di abiti ideata dalla nuova stilista del Paradiso Gabriella, Vittorio decide di girare un filmato con protagonista le Veneri, ma non chiede l'aiuto della moglie Marta.

Nel frattempo, in caffetteria, Marta conosce per caso Elsa, la regista che Vittorio ha chiamato per girare il filmato al Paradiso e che aveva già collaborato con Conti nelle precedenti stagioni della soap. Mentre i preparativi per il nuovo filmato pubblicitario proseguono, Riccardo, socio del Paradiso, firma all'insaputa di Vittorio e Luciano un contratto in esclusiva con la ditta Palmieri, di cui è proprietario l'amico Cosimo. Quando i due scoprono ciò che ha fatto il rampollo di Casa Guarnieri ne rimangono delusi e amareggiati.

Spoiler il Paradiso delle Signore: Angela derubata

Nelle prossime puntate anche Angela vivrà momenti di tensione: per poter ottenere i soldi necessari a pagare l'affitto, accetta di essere coinvolta nel piano di Adelaide e Umberto per estromettere Gualtiero Mairan dalla gestione del patrimonio di Ludovica e di sua madre, Flavia Brancia di Montalto. Una sera la giovane viene derubata da un nemico di Marcello e Angela accusa il fratello di essere il responsabile dell'accaduto, il quale decide allora di affrontare il malvivente che ha aggredito la ragazza, ma rimane ferito.

Marcello verrà poi medicato da Roberta in caffetteria e proverà a risolvere i problemi con la padrona di casa a modo suo.