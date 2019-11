Gli appuntamenti con la famosa serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore che narra le vicende del grande magazzino più famoso di Milano, sono sempre caratterizzati da colpi di scena. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 28 novembre 2019 rivelano che Salvatore Amato, ancora una volta, si vedrà costretto a rimandare la proposta di matrimonio alla fidanzata Gabriella Rossi. Quest’ultima perderà le staffe quando verrà a sapere che il figlio di Agnese non le ha detto di potersi ritrovare all’improvviso senza lavoro, tenendola all’oscuro del grosso imprevisto.

Agnese si sfoga con Armando, Angela lascia la villa Guarnieri

Nel trentaquattresimo episodio in programma su Rai 1 giovedì 28 novembre 2019, al solito orario delle 15:40, Agnese, mentre sarà sul punto di andare al Paradiso market per cominciare una nuova giornata di lavoro, incontrerà per strada Armando. La signora Amato, ancora turbata per aver appreso che suo figlio Salvatore rischia di rimanere disoccupato per via della probabile vendita della caffetteria, confiderà le sue numerose preoccupazioni al Ferraris.

Nel contempo Angela, senza farsi accorgere, ascolterà una conversazione privata particolare tra Adelaide e Umberto. La giovane Barbieri, dopo aver capito che i due cognati non gradiscono affatto la sua presenza nella loro tenuta, se ne andrà subito via dalla villa Guarnieri per tornare alla vita di tutti i giorni, senza avvisare nessuno. Una volta ritornata a casa, la cameriera del circolo rimarrà senza parole: la fanciulla scoprirà che suo fratello Marcello ha intascato un assegno da Umberto come segno di risarcimento per i problemi di salute che lei ha avuto a causa di Riccardo.

Riccardo litiga con Luciano, Salvatore delude Gabriella

Successivamente, il giovane rampollo dei Guarnieri avrà un compito molto importante, visto che per via della partenza di Marta e Vittorio, che andranno in luna di miele a Parigi, si ritroverà a gestire il grande magazzino da solo. Purtroppo la difficoltà più grande per il nipote della contessa di Sant’Erasmo sarà quella di stare a stretto contatto con il ragioniere Luciano, con cui infatti avrà il primo diverbio.

E' scontato ribadire che quest'ultimo non sarà visto di buon occhio dal primogenito di Umberto per aver ostacolato la sua relazione d'amore con Nicoletta. Per finire, si scoprirà che Salvatore non ha nascosto il destino della caffetteria soltanto alla madre Agnese e al cugino Rocco. Gabriella rimarrà profondamente delusa dal suo promesso sposo quando verrà a conoscenza, tramite altre persone, che non le ha fatto sapere di poter perdere il lavoro da cameriere.