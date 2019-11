Continuano a stupire le travolgenti vicende della soap opera italiana Il Paradiso delle signore in formato daily. Ci sarà un grande colpo di scena nella puntata che il pubblico potrà guardare nell'ultimo appuntamento della prima settimana del mese di dicembre. Dopo la tormentata storia d’amore di Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri, che purtroppo non ha avuto lo sperato lieto fine, l’attenzione sarà concentrata su altri due protagonisti. I diretti interessati sono Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia Calligaris (Enrica Pintore), che si ritroveranno faccia a faccia dopo essere stati lontani per parecchi mesi.

Tra l'ex capocommessa e il ragioniere del grande magazzino sembrerà come se il tempo non fosse mai passato visto che, con i loro atteggiamenti, faranno capire ancora di provare dei sentimenti reciproci.

Salvatore colpito da Defois, Flavia e Adelaide raggiungono il loro scopo

Le anticipazioni del quarantesimo episodio che i fans dello sceneggiato vedranno venerdì 6 dicembre dicono che i coniugi Conti e Riccardo osserveranno la vetrina del Paradiso allestita con la nuova collezione di abiti, quando il magazzino sarà ancora chiuso.

Salvatore, dopo aver preso in considerazione la proposta ricevuta da Marcello, ammirerà i discorsi sul futuro fatti da Defois. A quel punto il figlio di Agnese recupererà la speranza di poter tornare presto a lavorare, dopo aver ripensato all’idea rivoluzionaria del giovane Barbieri per far riaprire la caffetteria. In seguito Marina proverà l’abito ricamato da Maria per andare alla scala di Milano e Rocco rimarrà colpito dalla sua bellezza. Il piano di Flavia e Adelaide per far unire in matrimonio Riccardo e Ludovica sembrerà finalmente funzionare, dato che i diretti interessati si avvicineranno sempre di più.

Angela gelosa di Riccardo, Luciano e Clelia si rivedono

Angela dopo aver sorpreso il giovane Guarnieri baciare la Brancia di Montalto, non riuscirà a nascondere la sua gelosia, poiché rimarrà profondamente turbata. Luciano e Clelia per la prima volta si rivedranno dopo tanti mesi dando l’impressione di non essersi mai dimenticati l’uno dell’altra per la forte attrazione fisica che continuano a provare. Il ragioniere Cattaneo, non appena rientrerà a casa, sceglierà di essere sincero con la moglie Silvia proprio adesso che avevano ritrovato il giusto equilibrio, rivelandole di aver incontrato la sua ex fiamma davanti l’ingresso del lussuoso magazzino.

Quest’ultima, quindi, verrà messa al corrente del ritorno in città della signorina Calligaris, la sua rivale in amore, proprio quando non vedrà l’ora di recarsi al teatro milanese più famoso.