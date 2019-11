Il Paradiso delle Signore 4 procede con gli appuntamenti pomeridiani e le vite dei protagonisti della Milano degli anni '60. La sesta settimana è iniziata con molte novità: Angela è stata portata a Villa Guarnieri dopo un malore, Agnese ha parlato con Salvatore del suo rapporto con Gabriella mentre quest'ultima ha appena raccolto i successi della sua prima collezione. Nella puntata di martedì, 26 novembre, Angela scoprirà degli aspetti della famiglia Guarnieri, mentre Salvatore rischierà di perdere il lavoro.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, martedì 26 novembre: Salvatore rischia il lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della puntata di martedì 26 novembre raccontano che Salvatore chiederà ancora consiglio a sua madre. Il giovane vorrebbe sapere quale sia il momento ideale per chiedere la mano alla sua fidanzata e Agnese lo ascolterà. Purtroppo, però, poco dopo il giovane Amato riceverà una notizia che manderà all'aria tutti i suoi piani: Anita comunicherà la sua intenzione di vendere la caffetteria.

Per Salvatore e Marcello potrebbe essere un grosso problema, perché i due si troverebbero senza lavoro.

Nel frattempo, il dottor Conti avrà una bella notizia da comunicare alle sue Veneri: per la festa di Sant'Ambrogio, l'imprenditore vorrà realizzare un servizio fotografico. Naturalmente, le ragazze del Paradiso ne saranno le protagoniste. Inoltre, Vittorio farà una bella e inaspettata sorpresa a sua moglie Marta: di cosa si tratterà?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata di martedì: Angela conosce meglio la famiglia Guarnieri

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 26 novembre racconta che Angela verrà accolta a villa Guarnieri con gentilezza da parte di tutti. La decisione di Riccardo di portare la ragazza a casa sua, però, in realtà darà da pensare ai padroni della villa. Adelaide e Umberto, infatti, avranno timore dei pettegolezzi che potrebbero diffondersi con questa storia.

Una cameriera che soggiorna a Villa Guarnieri potrebbe dare molto da parlare ai loro conoscenti altolocati. Mentre si troverà alla Villa, Angela conoscerà meglio la famiglia di Riccardo e ne scoprirà alcuni aspetti che prima ignorava. La giovane Barbieri ha qualcosa in comune con Riccardo? Qual è il segreto del suo passato che la ragazza si porta dentro?

Quando si farà sera, Angela si addormenterà in preda ai suoi pensieri ed il suo sonno non sarà affatto tranquillo.

Questo nuovo personaggio ha un passato che per il momento non ha raccontato a nessuno: riuscirà ad aprirsi con qualcuno? Non resta che aspettare le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4.

La quarta stagione della soap di Rai 1 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40. Tutte le puntate de Il Paradiso delle Signore sono anche disponibili su Raiplay, la piattaforma che offre gratuitamente questo servizio.