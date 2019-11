Sulla rete ammiraglia Rai si rinnova l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori seguiranno il 29 novembre 2019, svelano che Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) avrà uno sfogo con la moglie Silvia (Marta Richeldi). Il ragioniere Cattaneo non riuscirà proprio a sopportare, il fatto che i coniugi Conti abbiano affidato la direzione del Paradiso market al suo ex genero Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

In realtà il nonno della piccola Margherita farà i conti anche con un altro problema, visto che non la prenderà per niente bene quando verrà a conoscenza dell’improvviso ritorno di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), l’ex capocommessa della stagione precedente.

Luciano su tutte le furie, Rocco in preda allo sconforto

Nel corso della trentacinquesima puntata in programma venerdì 29 novembre 2019, una nuova giornata non inizierà nel migliore dei modi per Luciano.

Il ragioniere Cattano si lamenterà con la moglie Silvia per dover fare affidamento su Riccardo al lavoro. In particolare, quest’ultimo avrà la gestione completa del Paradiso market a causa dell’assenza di Marta e Vittorio che si troveranno ancora in viaggio per Parigi per la tanto attesa luna di miele. Intanto, Angela e Marcello avranno l’ennesimo inconveniente per dover pagare l’affitto della casa in cui vivono: per i due fratelli Barbieri non sarà affatto semplice raccogliere in fretta il denaro necessario.

Nemmeno Rocco se la passerà bene, visto che proprio quando darà l’impressione di aver iniziato ad ambientarsi nel capoluogo lombardo ricorderà un episodio del suo passato abbastanza doloroso. Il nipote di Agnese cadrà in preda allo sconforto nel momento in cui riceverà il suo primo stipendio da magazziniere.

Angela ritorna a lavorare, Clelia rientra a Milano

Per fortuna, a supportare come sempre il giovane siciliano ci penserà Armando.

Nel contempo Roberta sarà di fondamentale aiuto per Gabriella, dato che le darà dei consigli utili per sostenere Salvatore, in difficoltà per il fatto di potersi ritrovare disoccupato. Angela, dopo essersi ripresa del tutto, ritornerà a lavorare al circolo e farà capire a Riccardo il motivo per cui ha risentimento nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia. Per finire, quando Luciano e la moglie Silvia sembreranno aver superato la loro crisi coniugale ritrovando la tanto desiderata serenità, rientrerà a Milano la signorina Clelia Calligaris.

Ebbene sì, il padre di Nicoletta e Federico tornerà ad essere turbato, ma questa volta la causa sarà la sua vecchia fiamma. A quanto pare il ragioniere Luciano non sarà felice di rivedere l’ex capocommessa del paradiso, con cui ha avuto una storia d’amore intensa e tormentata.