Dopo aver rischiato la chiusura la soap opera italiana Il Paradiso delle signore ha riaperto i battenti sulla rete ammiraglia Rai con dei nuovi entusiasmanti episodi. Nelle ultime ore sul web è circolata una notizia che sicuramente non verrà gradita dai telespettatori. Una storica e amata protagonista presente nello sceneggiato sin dalla prima stagione lascerà il set, ma soltanto in modo temporaneo. Si tratta della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La sua interprete Vanessa Gravina, in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze, ha spiegato i motivi del suo abbandono dovuto ad una scelta professionale. La famosa attrice per tre settimane sarà impegnata in uno spettacolo teatrale nel quale avrà un ruolo principale.

I telespettatori dovranno fare a meno di Adelaide di Sant’Erasmo per alcune puntate

Le avventure della famosa Serie TV ambientata negli anni 60, in programma su Rai Uno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40, continuano a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Dalle anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nelle nuove puntate emergono interessanti novità per una delle storiche protagoniste. A quanto pare i telespettatori dovranno fare a meno a breve di un personaggio femminile fondamentale,che negli appuntamenti attuali è decisa ad impossessarsi del patrimonio delle Brancia di Montalto.

La donna in questione è la contessa Adelaide di Sant’Erasmo che, come riferito dalla sua interprete, nell’inverno 2020 si allontanerà da Milano. L’attrice Vanessa Gravina ha fatto sapere di doversi assentare dal set per prendere parte ad un impegno teatrale. Per fortuna la 45enne farà sentire la sua mancanza ai suoi numerosi seguaci soltanto per poco tempo visto che non si tratterà di un addio definitivo. Sulle pagine della rivista ‘Confidenze’ l’interprete della cognata di Umberto Guarnieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Realizziamo una puntata al giorno, ogni mattina mi alzo alle cinque sapendo che oltre al set sarò impegnata per quattro ore a leggere le scene del giorno dopo. Una produzione così è una vera scuola di vita”.

Vanessa Gravina impegnata con uno spettacolo teatrale

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale edito da Arnoldo Mondadori Editori, la Gravina ha dichiarato di non aver mai rinunciato ad esibirsi sui palcoscenici italiani perché è una delle sue grandi passioni. L’attrice ha precisato, infatti, che lo scorso anno gli sceneggiatori del Paradiso delle signore si videro costretti a giustificare la sua assenza. Per finire la darklady della telenovela pomeridiana di Rai Uno ha aggiunto di essere molto entusiasta del ruolo che interpreta e per l’affetto che riceve da tutti coloro che si sono affezionati al suo personaggio.

A questo punto non resta che attendere per scoprire come si evolveranno le vicende della soap quando l’interprete di Adelaide sarà in tournée con lo spettacolo 'Il tartufo di Molière', al fianco di Giuseppe Cederna. I registi, quindi, non avranno altra scelta oltre a quella di trovare un escamotage per giustificare l’assenza temporanea della contessa di Sant’Erasmo, attualmente impegnata a combinare un matrimonio tra il nipote Riccardo e Ludovica.