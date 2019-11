Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 dall'11 al 15 novembre si concentrano su Riccardo e Nicoletta. I due amanti vogliono fuggire dall'Italia ma faranno i conti con un imprevisto che cambierà totalmente le carte in tavola. Mentre Agnese cerca una fidanzata adatta a Rocco, Roberta smaschera un finto editore. Caos alla villa di Adelaide che, allertata dal direttore della banca, scoprirà un retroscena inaspettato su Cosimo, costretto a confessare.

Il Paradiso delle Signore 4 nuove anticipazioni: Marta si sente male

Nelle puntate in onda su Rai 1 dall'11 al 15 novembre de Il Paradiso delle Signore, Silvia accetterà a malincuore la decisione di Nicoletta, decisa a partire per Bari. Intanto in caffetteria Anita comunica che dovrà stare assente per un certo periodo. Marcello, appena licenziato, non perde tempo per proporsi come cameriere. Il povero Rocco continua ad essere trattato con sufficienza dai colleghi.

Il suo arrivo a Milano dalla Sicilia non ha certo facilitato le cose. A metterlo in imbarazzo sarà Irene che, credendo sia analfabeta, proverà a farlo leggere davanti a tutti. La Cattaneo, nel frattempo, pensa alla sua fuga con Riccardo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 12 novembre, la Amato cercherà di far accasare Rocco, già spaesato di suo. Certa di fare una buona azione, contatterà la Caffarelli per organizzare un incontro tra la il nipote e Maria.

Intanto Roberta incontra un editore disposto a pubblicare il romanzo di Federico. E' disposta a tutto pur di realizzare il sogno del suo fidanzato. Qualcosa però potrebbe andare storto. Marta si sentirà poco bene e Vittorio sarà al settimo cielo, ipotizzando possa trattarsi di una gravidanza.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta pronti alla fuga

Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Riccardo e Nicoletta saranno pronti a lasciare Milano insieme per vivere il loro amore.

Umberto e la Contessa non lasciano perdere il loro piano per depredare le Brancia. Pur di raggiungere il suo scopo, il commendatore sedurrà l'ignara Flavia. Nell'appuntamento di giovedì 14 novembre, Rocco viene a sapere che sua zia ha combinato per lui un incontro romantico con Maria. Non se sarà particolarmente contento. Successivamente, la Contessa viene informata dalla banca che suo nipote ha fatto spostare una grossa somma di denaro.

Brutta sorpresa per Roberta che, messa in guardia da Marcello, scopre che l'editore è in realtà un truffatore.

Cosimo, incalzato dalla zia, ammette di essere il responsabile del trasferimento dei fondi bancari. Riccardo, nel frattempo, non pensa ad altro che alla fuga con Nicoletta. Nella puntata di venerdì 15 novembre, Maria si reca da Rocco ma il loro primo incontro non sarà particolarmente entusiasmante.

Cesare, inconsapevolmente, farà finire in una bolla di sapone il piano di Riccardo e Nicoletta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dalll'11 al 15 novembre si chiudono così con una nota di amarezza: i due amanti dovranno vedersi ancora di nascosto.