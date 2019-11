Al Paradiso delle Signore i colpi di scena non si fanno attendere: nel corso dell'ultima settimana, i telespettatori hanno assistito al disperato tentativo di Riccardo e Nicoletta di fuggire, per poter vivere il loro amore lontano da tutti. Purtroppo però, almeno per il momento, la loro storia d'amore non ha avuto un lieto fine: Adelaide è venuta a conoscenza delle intenzioni del nipote e ha rivelato tutto al dottor Diamante, marito di Nicoletta, il quale ha obbligato la moglie a partire con lui alla volta di Bari.

Nelle prossime puntate per Riccardo sarà molto difficile ricominciare senza Nicoletta e cadrà nello sconforto più profondo. Al Paradiso, inoltre, sono cominciate le ricerche della nuova commessa che sostituirà la figlia del ragionier Cattaneo e Agnese ha un'idea, che coinvolgerà anche il nipote Rocco.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata 26 di lunedì 18 novembre

Dopo aver ricevuto la drammatica notizia della partenza per Bari di Nicoletta, Riccardo è sconvolto e non torna a dormine in villa: Adelaide è molto preoccupata, ma Cosimo la informa che il nipote si trova al Circolo, dove, ubriaco, tratta male Angela, decisa a non servirgli più da bere.

Anche Silvia è molto triste per la partenza di Nicoletta e Luciano cerca di consolarla ricordandole che presto tornerà a casa Federico. Al Paradiso delle Signore cominciano le selezioni per scegliere la nuova Venere, che prenderà il posto di Nicoletta: tra le ragazze che si presentano c'è anche Maria Puglisi, la giovane che la signora Agnese vorrebbe come fidanzata per Rocco. Riccardo non riesce a risollevarsi e tenta disperatamente di mettersi in contatto con Nicoletta, ma senza successo e decide allora di cercare rifugio a casa di Vittorio e della sorella Marta.

Puntata 27, martedì 19 novembre

Il comportamento di Rocco continua a far discutere al Paradiso: la sua mentalità è molto chiusa e pensa che le donne non debbano lavorare, ma la zia Agnese, ora che si è impiegata stabilmente al Paradiso, cerca di fargli cambiare idea e allargare i suoi orizzonti. Anche Armando lo sprona a studiare e ad imparare a leggere e scrivere per emanciparsi e non essere più preso in giro dagli altri.

Le selezioni per il posto di Venere continuano e alla fine rimangono solo due candidate: Maria Puglisi e Patrizia Vega, la quale si dimostra essere una ragazza molto esperta e competente. Intanto Cosimo cerca di tirare su di morale Riccardo, dopo la delusione per Nicoletta, e organizza un pranzo al circolo: il giovane Guarnieri accetta e con l'occasione si scusa con Angela. A casa Conti, Marta e Vittorio stanno cenando quando all'improvviso arriva Riccardo.

Anticipazioni puntate di mercoledì 20 e giovedì 21 del Paradiso delle Signore 4

Riccardo non riesce a consolarsi e decide di allontanarsi da Milano per qualche giorno, rifugiandosi nella villa di famiglia a Rapallo. Silvia e Luciano, rimasti ormai soli, cercano un nuovo equilibrio nella loro coppia. Marta e Vittorio aspettano un bambino: danno la lieta novella a Umberto ed Adelaide e poi condividono la loro gioia anche con la famiglia del Paradiso.

Agnese e Armando proseguono la loro conoscenza e casualmente si ritrovano a cena insieme a casa Cattaneo. Ludovica è ancora innamorata di Riccardo e spera di riuscire a conquistarlo, ora che Nicoletta è lontana. Adelaide e Umberto non rinunciano al loro piano di impossessarsi del patrimonio dei Brancia.

Tornata a casa dalla cena, Agnese racconta a Rocco e Salvatore della serata trascorsa dai Cattaneo e i due ragazzi scoprono che era presente anche Armando, dimostrandosi molto gelosi.

La discussione continua anche in caffetteria sotto lo sguardo divertito di Marcello. Al Paradiso è tempo di fare una scelta: la nuova Venere è Patrizia Vega e Maria è molto delusa da questa decisione, per ciò cerca conforto in Agnese, Armando e Rocco, ai quali si lega sempre di più. Vittorio decide di proiettare al grande magazzino il Carosello girato con le Veneri. Al circolo, intanto, Angela trova una lettera che Riccardo ha scritto dopo la partenza di Nicoletta e ne rimane molto colpita.

Puntata 30, venerdì 22 novembre

Patrizia Vega, la nuova Venere, è appena stata assunta, ma Vittorio scopre che nasconde un segreto e pertanto è costretto a prendere una decisione inaspettata.

Angela è ancora in possesso della lettera di Riccardo e non se sa riconsegnarla al giovane oppure no. Al Paradiso tutto è pronto per la proiezione del filmato promozionale e sono tutti elettrizzati, tranne Riccardo, il quale rivede Nicoletta insieme al marito Cesare e alla piccola Margherita. Sconvolto da tali immagini compie un gesto che metterà in pericolo la vita di Angela. In caffetteria telefona Federico, il quale vorrebbe parlare con la fidanzata Roberta, ma risponde Marcello, che ne approfitta per saperne di più sul suo rivale in amore.