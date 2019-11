Le avventure della soap opera Il Paradiso delle signore arrivata alla sua seconda stagione daily, non smettono di sorprendere. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda il 15 novembre 2019, raccontano che l’intromissione della contessa Adelaide di Sant’Erasmo manderà in fumo il progetto di due storici protagonisti. La cognata di Umberto dopo aver appreso tramite Cosimo che suo nipote Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) ha intenzione di fuggire con Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), avviserà subito Cesare Diamante (Michele Cesari).

Proprio nel momento in cui i due adulteri crederanno di avere la situazione sotto controllo dovranno arrendersi all'evidenza, a causa del genero di Luciano e Silvia. I genitori della piccola Margherita quindi rinunceranno a partire e ad iniziare una nuova vita altrove, per via di Cesare Diamante che porterà al termine la propria macchinazione.

Luciano e Silvia all'oscuro delle intenzioni della figlia, Rocco interessato a Marina

Nella venticinquesima puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Rai venerdì 15 novembre 2019 a partire dalle ore 15:40, non ci sarà pace per una coppia clandestina della serie televisiva.

Le anticipazioni svelano che Luciano e Silvia passeggeranno tranquillamente con la nipote Margherita e con la figlia Nicoletta. I coniugi Cattaneo non avranno nessuna preoccupazione, poiché non saranno al corrente del progetto di fuga della consanguinea e Riccardo. Nel contempo avverrà finalmente il tanto atteso incontro organizzato da Agnese. In particolare Rocco riceverà la visita di Maria, al grande magazzino durante le ore di lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Purtroppo il giovane siciliano darà l’impressione di non essere per niente felice, di aver conosciuto la ragazza che sua zia crede sia quella adatta per lui. Il cugino di Salvatore in realtà punterà gli occhi su un’altra donna, dato che manifesterà di avere un certo interesse sentimentale per la giovane venere Marina, che intanto sarà impegnata per le riprese del carosello.

L’avviso di Adelaide, Cesare impedisce a Nicoletta di fuggire con Riccardo

Successivamente, Nicoletta e il giovane Guarnieri saranno convinti di riuscire nella loro impresa senza nessun problema, ovvero di poter abbandonare Milano insieme alla figlia senza far sospettare i loro familiari.

A mettere il bastone tra le ruote ai due amanti sarà Cesare, che si renderà protagonista di un gesto inaspettato. Il dottor Diamante dopo essere stato messo in guardia da Adelaide, riuscirà ad impedire a sua moglie di fuggire con l’uomo che ama vendicandosi nel modo adeguato. Le conseguenze per Nicoletta non saranno positive, infatti per il suo ennesimo tradimento, non avrà altra scelta di arrendersi al suo destino.

La figlia del ragioniere Cattaneo dovrà abbandonare il capoluogo lombardo e trasferirsi a Bari con il marito Cesare. Ad averla vinta quindi sarà quest’ultimo, dato che salverà il suo matrimonio, facendola allontanare in modo definitivo