Continua a regalare forti emozioni e sorprese la soap opera italiana 'Il Paradiso delle signore'. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 21 novembre, si sentirà ancora parlare di Nicoletta Cattaneo (Federica Giardello) nonostante si trovi lontano da Milano. Le anticipazioni dicono che Angela Barbieri (Alessia Debandi), mentre sarà al circolo, si imbatterà in una missiva dal contenuto straziante scritta da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

Tramite le parole del fratello di Marta, la giovane cameriera capirà che il diretto interessato prova dei veri sentimenti per la moglie di Cesare Diamante. A questo punto, la sorella di Marcello entrerà in confusione, visto che non saprà come comportarsi, anche se vorrà agire a favore del cognato di Vittorio Conti. La Barbieri sarà indecisa se far riavere al primogenito di Umberto la sua lettera, oppure farla finire direttamente nelle mani della destinataria.

Un buon risveglio per Marta e Vittorio, Rocco e Salvatore gelosi di Armando

Gli spoiler del ventinovesimo appuntamento de 'Il Paradiso delle signore', che il pubblico vedrà giovedì 21 novembre, segnalano che Vittorio e Marta, dopo essersi appena svegliati, capiranno che la nuova giornata darà dei buoni frutti per entrambi. Intanto Agnese, con grande entusiasmo, racconterà a Rocco e a Salvatore di aver trascorso la serata precedente dai Cattaneo.

I due cugini verranno, quindi, a conoscenza che, alla cena tenutasi nella dimora del ragioniere Luciano, ha preso parte anche Armando. Il fidanzato di Gabriella e Rocco faranno fatica a nascondere la loro gelosia, per il fatto che il capo magazziniere potrebbe riservare loro meno attenzioni a causa dell’interesse che nutre per la modellista del paradiso. Della complicità tra la futura suocera della Rossi e il Ferraris si sentirà parlare anche in caffetteria: questo argomento farà divertire parecchio Marcello.

Angela entra in possesso della lettera di Riccardo, la delusione di Maria

In seguito Angela, in una normale giornata di lavoro, troverà la lettera che Riccardo ha scritto nel momento in cui avrebbe dovuto lasciare il capoluogo lombardo con Nicoletta. Nel frattempo Vittorio darà il via all’ennesima novità per il grande magazzino. Nello specifico il direttore vorrà proiettare il carosello per la nuova collezione di abiti disegnati da Gabriella, proprio tra le mura del Paradiso market.

Maria, delusa per non essere riuscita ad ottenere il posto di Venere, poiché ad avere la meglio sarà Patrizia Vega, troverà conforto negli Amato. Armando e la signora Agnese entreranno sempre più in confidenza, al punto tale che la loro stima reciproca aumenterà. Per concludere, Angela non saprà cosa farsene della missiva del fratello di Marta, dato che sarà indecisa se restituirgliela oppure spedirla alla diretta interessata.