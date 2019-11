Sono sempre più ricche di sorprese le avventure dello sceneggiato Il Paradiso delle signore prodotto da Aurora tv. Le anticipazioni delle puntate in onda nella quinta settimana di programmazione sempre a partire dalle ore 15:40, rivelano che Marta Guarnieri mentre si troverà a casa in compagnia del marito Vittorio farà i conti con un malessere improvviso. Lo strano atteggiamento della neo sposa, ovviamente farà preoccupare il direttore del magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo.

Il cognato di Riccardo sospetterà che la sua amata potrebbe essere in stato interessante. Il presentimento del socio di Luciano Cattaneo non sarà errato, visto che in sua assenza la sua dolce metà si metterà subito in contatto con un ginecologo.

Armando difende Rocco, Marta ha un malore improvviso

Negli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019, Silvia inizierà a preparare le valigie della figlia Nicoletta, che sarà in procinto di trasferirsi a Bari.

Intanto quest’ultima fingerà di essere intenzionata a partire con il marito Cesare, dato che il suo stato d’animo non sarà dei migliori. Nel contempo Anita farà sapere a Salvatore che dovrà fare a meno di lei in caffetteria per parecchio tempo, a causa di questioni legate ai suoi familiari. Marcello prenderà l’occasione al volo per farsi assumere come cameriere. Irene dopo aver avuto il sospetto che Rocco sia analfabeta, lo farà sentire a disagio in presenza delle altre veneri: fortunatamente a prendere le difese del nipote di Agnese ci penserà Armando.

Roberta dopo essere venuta a conoscenza che un editore vuole pubblicare il romanzo scritto da Federico, farà dei salti di gioia. Successivamente la realizzazione del video promozionale del paradiso market andrà per il meglio a casa Cattaneo, e i primi protagonisti saranno Nicoletta, Cesare, e la piccola Margherita. La signora Amato oltre ad essere convinta che Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, sia la donna giusta per suo nipote Rocco, vorrà farla lavorare al paradiso market come venere.

Roberta incontrerà l’editore interessato al romanzo del suo fidanzato, e farà capire di essere disposta a tutto per farlo mettere in vendita. In un altro filmato girato nel grande magazzino l’attenzione sarà incentrata su Paola e il misterioso marito Franco. Quest’ultimo purtroppo si assenterà per via di un impegno di lavoro, spingendo quindi la venere a fare un ballo con il dottor Conti. Nel corso della sera il direttore del paradiso inizierà a credere che la sua amata Marta possa essere in dolce attesa, non appena la stessa avrà un malore.

Una volta rimasta sola in casa, la giovane Guarnieri contatterà al telefono un ginecologo. Dopo aver parlato con il medico, la neo sposa riceverà la visita inaspettata di Riccardo, che le farà vedere un album di fotografie della loro infanzia. Inoltre quest’ultimo comunicherà alla sorella di voler abbandonare Milano con Nicoletta. La Pellegrino sarà abbastanza emozionata quando arriverà il tanto atteso momento delle riprese per il carosello al paradiso: per fortuna la venere non si sentirà in imbarazzo grazie al sostegno di Marcello.

Cosimo ricattato da Adelaide, Cesare ostacola la fuga di Nicoletta e Riccardo

Intanto Adelaide e Umberto continueranno a portare avanti il loro diabolico piano, per poter gestire il patrimonio delle Brancia Di Montalto. Il padre di Riccardo e Marta addirittura sarà disposto a sedurre Flavia per raggiungere il suo losco scopo. Il giovane Guarnieri dirà delle bugie in presenza di Ludovica e Cosimo: in particolare il cognato di Vittorio fingerà di aver dimenticato Nicoletta, mentre invece penserà a rifarsi una nuova vita al suo fianco. Rocco apprenderà che sua zia Agnese le ha organizzato un appuntamento con Maria. La contessa di Sant’Erasmo riceverà una chiamata telefonica dal suo direttore di banca, e verrà a sapere che il conto del nipote Riccardo è stato sposato in uno statunitense. Irene per quanto riguarda il video di promozione del magazzino, dovrà interpretare Jakie. Roberta ringrazierà Marcello, per averla messa in guardia dall’editore dopo averlo smascherato. Riccardo confesserà a Cosimo qual è il suo obiettivo con la giovane Cattaneo, ovvero quello di voler fuggire con lei. Purtroppo il Bergamini messo alle strette da Adelaide finirà per dirle la verità sul progetto del nipote. La contessa di Sant’Erasmo dopo aver appreso ciò che ha in mente di fare Riccardo, avviserà Cesare proponendogli un piano. Nel frattempo Luciano e Silvia non avendo nessun sospetto, faranno una passeggiata con la nipote e la figlia. Rocco non sembrerà per niente contento quando riceverà la visita di Maria al paradiso, poiché darà l’impressione di nutrire un interesse per Marina, nonostante non rappresenterà la sua donna ideale. Proprio quando Riccardo e Nicoletta continueranno a progettare la loro fuga all’estero senza nessun imprevisto, verranno ostacolati da Cesare.