Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, sta ottenendo dei risultati d'ascolto sempre più importanti con picchi che arrivano a toccare il 16% medio . Anche nelle prossime puntate, in onda dal 4 e fino all'8 novembre 2019, vedremo che ci saranno diverse novità. In particolare la tresca clandestina tra Nicoletta e Riccardo verrà scoperta.

Le trame della soap Il Paradiso delle signore 4-8 novembre: Cesare scopre tutto

Nel dettaglio le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino a venerdì 8 novembre su Rai 1 rivelano che Vittorio comunica alle Veneri che saranno proprio loro le protagoniste del filmato che verrà realizzato per il Paradiso.

Angela, invece, continua ad essere in grandi difficoltà dal punto di vista economico: addirittura non ha i soldi per pagare l'affitto e così decide di chiedere aiuto ad Adelaide.

Ma il colpo di scena di questa nuova settimana di messa in onda della soap opera avrà a che fare anche con Cesare. L'uomo, infatti, verrà a conoscenza della tresca clandestina che c'è tra Riccardo e Nicoletta. Quest'ultimi si sono lasciati andare alla passione travolgente ma Nicoletta ha preferito non dire nulla a suo marito.

Come se non bastasse vedremo che Riccardo, nel frattempo, si è messo in contatto con il vescovo per cercare di ottenere l'annullamento del matrimonio di Nicoletta e Cesare. Riuscirà a portare a termine la sua missione? Occhi puntati anche su Riccardo che decide di preparare un contratto in esclusiva con Cosimo. Tutto questo lo farà all'insaputa di Vittorio e Luciano, i quali, quando scopriranno la verità, rimarranno profondamente delusi dal comportamento dell'uomo.

Marcello rimane ferito durante una lite

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Marcello decide di affrontare il ladro che ha derubato sua sorella ma lo scontro tra i due sarà a dir poco fatale per lui. Vedremo, infatti, che Marcello avrà la peggio in questa lite e sarà costretto a correre all'ospedale.

E poi ancora vedremo che Angela non è riuscita a trovare i soldi per pagare l'affitto e la situazione si complica sempre di più.

A quel punto interviene Marcello il quale cercherà di risolvere la situazione parlando con la padrona di casa e provando a trovare una soluzione.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che la tresca clandestina tra Nicoletta e Riccardo verrà scoperta anche da Silvia e Luciano. I due metteranno alle strette la ragazza informandola del fatto che sono venuti a conoscenza della sua relazione extraconiugale.

La reazione di Nicoletta, però, non si farà attendere e vedremo che la ragazza tenterà in tutti i modi di negare l'evidenza anche se sarà poi scoperta da Silvia e Luciano. Intanto Cesare riceverà un'allettante proposta di lavoro che, però, prevede il trasferimento in un'altra città. Non si esclude che l'uomo possa chiedere alla sua famiglia di trasferirsi con lui e quindi di iniziare una nuova vita lontani da Milano.