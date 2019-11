Novità interessanti accadranno questo inizio mese al grande magazzino. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre su Rai Uno, rivelano che Luciano e Silvia scopriranno la tresca tra Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarneri. Marcello Barbieri, invece, si scontrerà con un ladro per difendere la sorella Angela con drammatiche conseguenze.

Il Paradiso delle Signore, puntate 4-8 novembre: Angela in difficoltà

Si prevede una settimana ricca di avvincenti colpi di scena nelle vicende ambientate al grande magazzino milanese.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 4 novembre alle ore 15:40 su Rai Uno, si soffermano sulla scoperta della relazione clandestina tra Nicoletta e Riccardo. In particolare, Vittorio confesserà alle Veneri che saranno proprio loro ad essere le protagoniste del filmato promozionale del grande magazzino. Intanto Angela continuerà ad essere preoccupata per i suoi problemi economici. La Barbieri, infatti, non riuscirà a pagare l'affitto dell'abitazione, tanto che i padroni di casa le intimeranno di uscire al quanto prima.

Ma ecco arrivare l'aiuto di Adelaide e Umberto.

Vittorio e Luciano delusi da Riccardo

Nel frattempo tutti gli occhi saranno puntati su Cesare. Il Diamante, infatti, apprenderà che sua moglie si vede di nascosto con Riccardo. Proprio questi ultimi si lasceranno andare alla passione irrefrenabile. Dall'altro canto, il Guarnieri si metterà in contatto con un vescovo, capace di aiutarlo a velocizzare le pratiche dell'annullamento del matrimonio tra l'amata e il dottore.

Inoltre il fratello di Marta stipulerà un contratto in esclusiva con Cosimo. Un piano all'insaputa di Vittorio e Luciano, che quando lo scopriranno appariranno molto delusi dal suo comportamento.

Marcello ferito da un ladro

Le trame de Il Paradiso delle Signore in onda questa nuova settimana (4-8 novembre), rivelano che Marcello deciderà di affrontare a muso duro il ladro, che ha derubato Angela. Purtroppo il Barbieri riporterà drammatiche conseguenze nello scontro con il malintenzionato, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari.

Dall'altro canto, sua sorella sarà ancora tormentata dai guai economici, visto che è indietro con il pagamento dell'affitto. Per questo motivo, la situazione si complicherà a dismisura, tanto che Marcello deciderà di fare da intermediario con la padrona di casa per trovare una momentanea soluzione.

I Cattaneo scoprono la tresca di Nicoletta e del Guarnieri

Allo stesso tempo, Silvia e Luciano scopriranno che Nicoletta e Riccardo hanno una relazione clandestina.

I Cattaneo, a questo punto, metteranno alle strette la ragazza, rivelandole di sapere il suo segreto. In questo frangente, la giovane tenterà con ogni mezzo di negare l'evidenza, mentre Cesare riceverà un'allettante proposta di lavoro a Bari.