La disperazione di Riccardo, dopo la partenza di Nicoletta, sarà al centro delle trame de Il Paradiso delle signore anche nella puntata di oggi, 19 novembre, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. Distrutto per l'addio all'amata, Guarnieri verrà supportato dall'amico Cosimo e avrà anche la possibilità di scusarsi con Angela per il suo comportamento. Anche la sorella Marta rappresenterà per lui un 'porto sicuro' nel quale trovare conforto.

Nell'appuntamento odierno verrà dato spazio anche alla ricerca della nuova Venere che avrà il difficile compito di sostituire la Cattaneo: chi tra Maria e Patrizia riuscirà a conquistare l'importante lavoro? Nel frattempo, Rocco avrà con Agnese una difficile discussione sul rapporto tra donne e lavoro mentre Armando cercherà di spronare il ragazzo a darsi da fare per porre delle solide basi al suo futuro.

Il Paradiso delle signore trame oggi: Riccardo si scusa con Angela

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata di oggi si concentreranno sullo stato d'animo di Riccardo, ancora molto scosso dopo il fallimento del piano di fuga con Nicoletta. Il tentativo di contattare la ragazza, purtroppo, non ha dato alcun esito e per lui, a questo punto, non toccherà fare altro che rassegnarsi all'evidenza.

Cosimo correrà ancora in soccorso dell'amico e organizzerà un pranzo al Circolo. Guarnieri accetterà, consapevole che sia giunto il momento di reagire davanti alla disperazione degli ultimi giorni. L'uscita sarà l'occasione per trovare un chiarimento con Angela. Riccardo, infatti, si scuserà per la reazione avuta quando lei aveva rifiutato di servirgli ancora da bere. Il rampollo ammetterà di avere compreso un sincero interesse per la sua salute.

Vittorio organizzerà una cena romantica per Marta ma il loro appuntamento verrà interrotto dalla visita inaspettata di Guarnieri. Quest'ultimo vorrà sapere se davvero la sorella sia in attesa di un bambino.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Rocco discute sul ruolo delle donne

L'appuntamento odierno con le trame de Il Paradiso delle signore segnala anche una discussione tra Rocco e Agnese in merito alle donne e al loro rapporto con il mondo del lavoro.

La sua idea, particolarmente tradizionalista, troverà l'opposizione della zia che tenterà di aprirgli gli occhi sulla possibilità che anche una donna possa dedicarsi ad una occupazione. Anche Armando tenterà la sua opera di convincimento con Rocco, spronandolo a riprendere gli studi per porre le basi su un proficuo futuro. Al Paradiso continuerà la ricerca della Venere che avrà il difficile compito di sostituire Nicoletta.

Due saranno le principali candidate: da un lato Maria, supportata da Agnese, e dall'altro Patrizia, che fin dall'inizio apparirà molto competente in merito al lavoro richiesto.