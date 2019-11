Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla sesta settimana di programmazione. Nella puntata di martedì 19 novembre, Rocco sarà spronato a migliorarsi studiando, mentre al Paradiso ci saranno due candidate per prendere il posto di lavoro di Nicoletta. Cosimo starà vicino a Riccardo che al circolo chiederà scusa ad Angela.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, 19 novembre: due candidate per il posto da Venere

Le anticipazioni della puntata del 19 novembre de Il Paradiso delle Signore 4 raccontano che Rocco continuerà ad esporre le sue idee retrograde rispetto al ruolo della donna nella società.

Il ragazzo, da poco arrivato a Milano, si troverà in contrasto con il modo di vivere della grande città in cui molte donne lavorano e sono indipendenti. La zia Agnese proverà a farlo ragionare, spiegandogli che anche le donne possono avere un lavoro senza rinunciare a costruirsi una famiglia. Armando, dal canto suo, proseguirà con la sua opera di convincimento per far sì che il ragazzo cominci a studiare per migliorare la sua situazione.

Intanto al Paradiso ci sarà una sfida per diventare la venere che sostituirà Nicoletta Cattaneo, appena partita per Bari. Le candidate saranno due: Maria, supportata fortemente da Agnese e Patrizia Vega, una ragazza molto competente. Chi vincerà?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, martedì 19 novembre: Riccardo si scusa con Angela

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore 4, che andrà in onda martedì 19 novembre, rivela che Riccardo sarà sempre molto triste per l'improvvisa partenza della sua Nicoletta.

Cosimo proverà a risollevare l'umore del suo amico invitandolo a pranzo al Circolo e il Guarnieri accetterà. In questa occasione, Riccardo si scuserà con Angela per il comportamento scortese avuto il giorno prima nei suoi confronti. Quando lui era ubriaco, infatti, aveva risposto in malomodo alla cameriera che si era rifiutata di dargli ancora da bere. Il giovane Guarnieri riconoscerà nella ragazza una certa premura nei suoi confronti, poiché aveva solo cercato di tenerlo lontano dall'alcool, proteggendo la sua salute.

Riccardo deciderà di reagire per affrontare il dolore della separazione da Nicoletta Cattaneo e sua figlia Margherita.

Più tardi, Marta e Vittorio saranno a cena a lume di candela, felici per la novità del figlio in arrivo, quando riceveranno una visita inaspettata. Sarà Riccardo che andrà a trovare sua sorella e suo cognato, chiedendo loro se è vero che aspettano un bambino.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40 su Rai 1.

Inoltre, su Raiplay è possibile rivedere tutte le puntate, disponibili sul sito dopo la programmazione televisiva.