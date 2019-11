I protagonisti della famosa soap opera Il Paradiso delle signore continuano ad appassionare i telespettatori. Nella puntata che il pubblico potrà seguire l’11 novembre 2019, Silvia Cattaneo in vista del trasferimento a Bari di Nicoletta (Federica Girardello), preparerà tutto il necessario per la partenza in modo da facilitarle il viaggio. La madre della piccola Margherita attuerà una vera messinscena fingendo di aver accettato la decisione del marito Cesare Diamante, mentre invece la realtà sarà diversa.

La figlia di Luciano infatti, continuerà a comportarsi male nei confronti dell’uomo che ha sposato, visto che lei e il suo amante Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) vorranno fuggire da Milano con l’intenzione di rifugiarsi all'estero.

Marcello si propone come cameriere, Rocco messo in ridicolo da Irene

Nel corso del ventunesimo appuntamento in onda su Rai 1 lunedì 11 novembre 2019, la storia d’amore tra Nicoletta e Riccardo sarà sempre più tormentata.

Gli spoiler annunciano che quest’ultimo dopo aver pensato di far annullare il matrimonio della sua dolce metà, opterà per un’altra soluzione. Silvia pur sapendo che il cuore di sua figlia continua a battere per il fratello di Marta, preparerà i bauli della stessa facendole sentire la partenza con Cesare e Margherita molto vicina. Nel contempo la giovane Cattaneo farà credere ai suoi familiari di aver accettato di seguire il marito con entusiasmo.

In seguito Anita comunicherà a Salvatore di essere costretta ad assentarsi dal lavoro in caffetteria, per via di alcuni impegni di famiglia: questo cambiamento consentirà a Marcello di rimettersi in gioco. Quest’ultimo dopo aver smesso di fare l’autista di Ludovica e Flavia Brancia Di Montalto, si proporrà per lavorare come cameriere. Intanto, Irene non farà fatica ad accorgersi che Rocco non riesce a leggere e scrivere.

Purtroppo quest’ultimo si sentirà in ridicolo di fronte alla presenza di tutte le altre veneri: la situazione di disagio per il giovane siciliano avrà una breve durata.

Roberta decisa a far pubblicare il romanzo di Federico, il piano di Nicoletta e Riccardo

Ad intervenire a favore del nipote di Agnese infatti sarà il capo magazziniere Armando. Roberta tramite una lettera, verrà a conoscenza che un editore è interessato a pubblicare il romanzo scritto da Federico.

La Pellegrino sapendo che il suo fidanzato a breve terminerà la leva militare, ci metterà tutte le sue forze per far in modo che possa raggiungere un grande traguardo lavorativo. Le prime riprese del video promozionale per il paradiso market avranno luogo a casa dei Cattaneo, e Nicoletta, Cesare, e la piccola Margherita dovranno dare l’esempio di una famiglia unita. Successivamente nessuno sospetterà delle reali intenzioni della giovane Cattaneo.

In particolare la figlia di Luciano e Silvia e Riccardo progetteranno la loro fuga da Milano in gran segreto. Soprattutto sarà il figlio di Umberto ad essere convinto che scappare dal capoluogo lombardo con la sua amata, sia l’unica opportunità per poter vivere il loro amore in assoluta tranquillità, ovviamente insieme alla loro bambina.