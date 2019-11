Continua il successo de Il Paradiso delle Signore sui teleschermi italiani. La trama del 21° episodio, in programma lunedì 11 novembre dopo il programma "Vieni da Me", rivela che Marcello Barbieri correrà in soccorso di Salvatore Amato, rimasto a corto di camerieri, mentre Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri saranno intenzionati a lasciare Milano.

Marcello cameriere della caffetteria di Salvatore

Importanti avvenimenti terranno con il fiato sospeso i fans della soap opera ambientata al grande magazzino.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, riguardanti il 21° episodio, trasmesso lunedì 11 novembre dalle ore 15:40 su Canale 5, svelano che la storia clandestina tra Nicoletta e Riccardo sarà al centro dell'attenzione. Il Guarnieri, infatti, dopo aver cercato di annullare le nozze della Cattaneo alla Sacra Rota, grazie alla complicità di un religioso, mediterà un nuovo strategico piano. Intanto Silvia cercherà di affrettare la partenza della figlia preparando la sua valigia, nonostante sappia che il suo cuore batte per il figlio di Umberto.

Dall'altro canto, Nicoletta fingerà di aver accettato di andare a Bari insieme alla figlie ed a Cesare tanto da dimostrare uno strano entusiasmo. Anita, invece, dovrà prendersi una pausa dalla Caffetteria di Salvatore Amato per il sopraggiungere di alcuni impegni familiari. In questo modo favorirà l'ingresso di Marcello. Il Barbieri, infatti, si proporrà di fare da cameriere dopo essersi licenziato da autista di Ludovica e Flavia Brancia di Montalto.

Irene mette in ridicolo Rocco

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 11 novembre, rivelano che Irene scoprirà che Rocco non riesce a scrivere. Per questo motivo il giovane sarà messo in ridicolo davanti a tutte le Veneri del grande magazzino, ma la presa in giro avrà vita breve. Armando Ferraris, infatti, interverrà in aiuto del giovane Amato. Intanto giungeranno buone notizie per Roberta.

La Pellegrino, infatti, scoprirà che un editore è interessato alla pubblicazione del romanzo che è stato scritto da Federico. La Venere, a questo punto, aiuterà il fidanzato ad ottenere il prestigioso lavoro visto che a breve tornerà dal servizio militare.

Nicoletta e Riccardo vogliono fuggire da Milano

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su casa Cattaneo dove ci sarà il primo ciak del video promozionale per il Paradiso.

Qui Nicoletta, Cesare e Margherita fingeranno di essere una famiglia felice. Ben presto i telespettatori di Rai Uno, apprenderanno che la figlia di Luciano ha intenzione di fuggire da Milano in compagnia di Riccardo. Sopratutto sarà il giovane ad essere convinto a scappare all'estero per poter vivere il loro amore lontano da tanto trambusto ed, ovviamente, insieme a Margherita.