La soap opera de Il Paradiso delle Signora continua con il suo grande successo sulla tv statale. La trama in onda il 27 novembre rivela che Marcello Barbieri chiederà un risarcimento ad Umberto Guarnieri per l'incidente accaduto ad Angela. Proprio quest'ultima sarà l'oggetto delle attenzioni di Riccardo, rimasto solo dopo la partenza di Nicoletta.

Il Paradiso delle Signore, puntata 27 novembre: Agnese in ansia per Salvatore

Grandi novità attendono i telespettatori dello sceneggiato nel corso di questa settimana.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardante la puntata di mercoledì 27 novembre 2019 dalle ore 15:40 su Canale 5, rivelano che Marcello e Salvatore, diventati sempre più amici, condivideranno anche un loro particolare momento difficile della loro vita. L'Amato e il Barbieri, infatti, avranno delle serie preoccupazioni riguardanti il futuro, visto la decisione di Anita di vendere la Caffetteria.

In particolare, i due giovani sono stati informati del loro imminente licenziamento dall'ambito posto di lavoro. In seguito, il fratello di Tina, all'oscuro di Gabriella e di Agnese, si metterà subito alla ricerca di un nuovo impiego mentre quest'ultima sarà molto preoccupata per la sorte del figlio che non ha ancora fatto la proposta di nozze alla Rossi.

Marcello ricatta Umberto

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 novembre, rivelano che continueranno i preparativi per il servizio fotografico in onore della festa di Sant'Ambrogio grazie all'appoggio di Marta e Vittorio.

I coniugi Conti, infatti, informeranno le Veneri su come dovranno comportarsi durante il set fotografico per poi partire finalmente per il viaggio di nozze. Poi tutti gli occhi saranno puntati su un ricatto organizzato da Marcello ai danni di Umberto. Per questo motivo, il Barbieri si recherà a villa Guarnieri dove chiederà di parlare in privato con il padre di Riccardo. Durante l'incontro, il giovane chiederà a quest'ultimo un risarcimento per quello che è successo a sua sorella Angela.

Proprio quest'ultima ha rischiato di morire in seguito all'investimento da parte di Riccardo. Con grande stupore, il Guarnieri accetterà le imposizioni di Marcello, con un secondo fine. In questo modo, infatti, eviterà che i pettegolezzi che circolano su suo figlio cessino del tutto.

Riccardo interessato ad Angela

Nel frattempo, la Contessa di Sant'Erasmo cercherà di far riavvicinare suo nipote a Ludovica.

Peccato che Riccardo sia ancora follemente innamorato di Nicoletta, nel frattempo trasferitasi a Bari con il marito Cesare e la piccola Margherita. Infine, dimostrerà di avere un interesse per Angela, piuttosto che per una ragazza del suo stato sociale.