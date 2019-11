Il Paradiso delle Signore continua il suo strepitoso successo sulla tv statale. La trama della puntata del 29 novembre su Rai 1, rivelano che Riccardo Guarnieri non perderà occasione per avvicinarsi ad Angela Barbieri, mentre invece Clelia tornerà a Milano. Infine, Armando Ferraris elargirà saggi consigli a Rocco Amato, colpito dallo sconforto.

Il Paradiso delle Signore, puntata 29 novembre: Luciano e Riccardo costretti a lavorare insieme

Interessanti novità terranno incollati i fans dello sceneggiato ambientato nella Milano degli anni '60.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata trasmessa venerdì 29 novembre 2019 su Rai 1, rivelano che Luciano confesserà a sua moglie Silvia che Riccardo ha delle notevoli difficoltà economiche. La donna, a questo punto, darà il suo massimo supporto al Cattaneo, tanto che tra di loro tornerà a brillare il sereno. Intanto l'assenza di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta, partiti per la loro sospirata luna di miele, sarà accusata da tutti i dipendenti del grande magazzino milanese.

Quello, che proverà di più la mancanza, sarà il padre di Nicoletta che si troverà la lavorare a stretto contatto con il Guarnieri. Silvia, invece, organizzerà una cena a lume di candela per brindare alla loro serenità. Peccato che tutto questo abbia vita breve, in quanto Clelia farà il suo ritorno nel capoluogo lombardo.

Armando aiuta Rocco

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda domani 29 novembre su Rai Uno, rivelano che Marcello e Angela continueranno ad avere gravi difficoltà economiche.

I due fratelli Barbieri non riusciranno a pagare regolarmente l'affitto della sua abitazione. Per questo motivo, ideeranno uno stratagemma per fronteggiare questo problema, visto che la loro permanenza a Milano è a rischio. Rocco, invece, riceverà il suo primo stipendio. Una novità positiva, che purtroppo risveglierà dolorosi ricordi del passato della sua vita trascorsa in Sicilia. In questo frangente, Armando starà vicino all'Amato, tanto da incitarlo a superare questo momento di difficoltà.

Angela incontra il Guarnieri

Nel frattempo Gabriella dimostrerà di essere molto in ansia per la sorte di Salvatore, nonostante non l'abbia messa subito al corrente di essere stato licenziato dalla caffetteria.

Per questo motivo, Roberta consiglierà alla Rossi di stare vicino all'Amato in questo difficile momento. Allo stesso tempo, Angela lascerà Villa Guarnieri dopo essersi ristabilita dall'investimento causato da Riccardo. Infine, la Barbieri ritornerà a lavorare come cameriera al circolo, dove incontrerà il figlio di Umberto (Roberto Farnesi). Si ricorda che per rivedere la puntata basterà collegarsi sul sito "Rai Play", la piattaforma gratuita della tv di Stato.