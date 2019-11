Sono sempre più avvincenti le trame dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della puntata che i telespettatori vedranno il 6 novembre 2019, dicono che un nuovo protagonista oltre a trovarsi in una pessima condizione economica, si caccerà nei guai ancora una volta. Si tratta di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che si scaglierà contro il bandito che ha aggredito e derubato sua sorella Angela.

L’autista delle Brancia di Montalto durante la violenta colluttazione riporterà delle lesioni al tal punto che si vedrà costretto a recarsi subito al pronto soccorso. A gran sorpresa a curare le ferite del giovane e ribelle Barbieri non sarà un medico, ma Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), la venere su cui il diretto interessato ha puntato gli occhi da quando ha messo piede nel capoluogo lombardo.

Angela litiga con il fratello, Marcello viene ferito

Nel diciottesimo episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai mercoledì 6 novembre 2019, Angela dopo aver ripensato a ciò che le è successo la scorsa sera, avrà una nuova discussione con il fratello Marcello. Quest’ultimo in piena mattinata, precisamente durante il momento della colazione verrà accusato dalla sorella che gli dirà di essere il colpevole dell’aggressione che ha subito.

Il giovane Barbieri in preda alla furia affronterà il malvivente che ha derubato Angela: purtroppo durante lo scontro ad avere la peggio sarà Marcello, visto che riporterà delle ferite che in un primo momento sembreranno gravi. A prendersi cura del new entry sarà Roberta in caffetteria. Intanto, un pensiero di Agnese fatto nell'atelier scatenerà delle polemiche: in particolare la signora Amato si lamenterà con Marta e Gabriella, del fatto che per le donne è complicato saper gestire il lavoro e le faccende di casa.

Vittorio deluso da Riccardo, il Barbieri chiede aiuto a Roberta

Il giorno successivo al paradiso market continueranno ad andare avanti i preparativi per le riprese del video promozionale. In seguito Vittorio rimarrà spiazzato da un gesto commesso dal cognato Riccardo a sua insaputa. In particolare il direttore Conti verrà a conoscenza che il fratello di Marta ha firmato un contratto con Cosimo, senza consultarsi nemmeno con Luciano.

Ovviamente anche quest’ultimo non sarà per niente felice del comportamento del giovane Guarnieri, in quanto suo socio di lavoro. Per finire Marcello stufo di vedere la sorella Angela sempre più turbata per non essere riuscita a pagare l’affitto a causa sua, si rivolgerà a Roberta. Gli spoiler rivelano che grazie a quest’ultima i Barbieri potrebbero non avere più nulla da temere, ovvero trovare la giusta soluzione per non essere sfrattati.